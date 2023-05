Ukrajinske oblasti so opozorile, da so v zračnih napadih, ki so trajali več kot štiri ure in so se začeli kmalu po polnoči, celotno državo preletavali brezpilotni letalniki iranske izdelave šahed, poroča britanski BBC.

V Kijevu je bilo zaradi padajočih delov sestreljenih brezpilotnih letalnikov ranjenih najmanj pet ljudi, je sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Ob tem je še dodal, da je Rusija skupno izstrelila približno 60 dronov, samo nad Kijevom pa naj bi jih ukrajinska zračna obramba sestrelila 36.

Tarča ruskega obstreljevanja je bilo tudi pristaniško mesto Odesa na jugozahodu Ukrajine, kjer je zagorelo skladišče hrane. Po poročanju lokalnih medijev po napadu pogrešajo tri ljudi.

V zadnjih 24 urah je Moskva izvedla zračne napade tudi v regijah Herson, Harkov in Mikolajiv. Po besedah vodje proruskih oblasti v regiji Zaporožje Vladimirja Rogova naj bi ruske sile zadele skladišče in položaj ukrajinskih vojakov v majhnem mestu Orihiv.

Do novih ruskih zračnih napadov sicer prihaja le dan pred praznovanjem dneva zmage, s katerim bodo 9. maja v Rusiji proslavili zmago nekdanje Sovjetske zveze nad nacisti. Prav tako ruski napadi prihajajo pred pričakovano ukrajinsko spomladansko protiofenzivo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem danes napovedal, da bodo 9. maj odslej tudi v Ukrajini praznovali kot dan Evrope. Ob tem je še pojasnil, da je podpisal odlok, ki določa, da bodo na ta dan v državi obeleževali evropsko enotnost in poraz ruskega fašizma.