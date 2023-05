Kot je po sestanku povedala vodja posvetovalne skupine za odpravo plačnih nesorazmerij na vrhovnem državnem tožilstvu Mirjam Kline, so jim na današnjem sestanku napovedali, da usklajevanja glede odprave plačnih nesorazmerij v pravosodju poslej ne bodo več potekala ločeno.

»Na sestanku nam je bilo povedano, da bodo prihodnja usklajevanja potekala skupaj s sodniki. V prihodnjih dneh pa tožilci dobimo tudi predlog ministrstva za javno upravo za umestitev plač državnih tožilcev v pravosodnem stebru,« je povedala po sestanku, ki so se ga med drugim udeležili člani posvetovalne skupine tožilcev, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik ter predstavnica ministrstva za pravosodje.

Kaj vsebuje predlog ministrstva, Kline še ne ve, poudarja pa, da tožilci vztrajajo, da jih vlada pri obravnavi plačnih nesorazmerij obravnava enako kot sodnike. Na sestanku so zato med drugim opozorili tudi na 49. člen zakona o državnem tožilstvu, ki določa, da se plača državnega tožilca določi po enakih osnovah, z enakimi dodatki in na enak način kot plača sodnika ustreznega naziva in položaja, je poudarila.

Plačna nesorazmerja v pravosodju naj se začela odpravljati s 1. januarjem 2024

Na sestanku je bilo sicer napovedano tudi, da se bodo plačna nesorazmerja v pravosodju začela odpravljati že s 1. januarjem 2024. »Na kakšen način se bo vlada tega lotila, pa še ne vemo. Kot je bilo razumeti iz medijev, naj bi se odprava plačnih nesorazmerij pri funkcionarjih začela leta 2027, kar je za nas nesprejemljivo,« je dodala Klinetova.

Svoj predlog za ureditev plačnih nesorazmerij imajo sicer tudi tožilci. Tako naj bi bile po njihovem predlogu primerljive plače predsednika vrhovnega sodišča, generalnega državnega tožilca in predsednika vlade. V nadaljevanju pa naj bi bile primerljive tudi plače vrhovnih sodnikov, vrhovnih državnih tožilcev in ministrov in tako po plačni lestvici navzdol. Tožilci pa predlagajo tudi ponovno uvedbo dodatka na nezdružljivost funkcij. »Ministrstvo je razumelo, kaj ta dodatek pomeni. O višini dodatka pa se bomo še usklajevali,« je poudarila.

Premier Robert Golob je sredi januarja napovedal dodatek pravosodnim funkcionarjem v višini 600 evrov bruto, vendar je vlada predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev kasneje umaknila iz zakonodajnega postopka.