»Tako kot slovenstva ni brez našega jezika, tudi partizanstva ni brez naše pesmi. Danes smo tu na obletnici borbe za osvoboditev mesta heroja. Žrtve, ki so padle na ta dan, so tako pomembno simbolne, da je prav, da jih nikoli ne pozabimo. Spominjamo se trpljenja celotnega mesta,« je v slavnostnem nagovoru dejal Robert Golob.

Kot je spomnil, je bila Ljubljana bila edina prestolnica v Evropi, ki je bila spremenjena v koncentracijsko taborišče. Tega po njegovih besedah ne smemo nikoli pozabiti. »Zato so žrtve, ki so dale življenje na predzadnji dan vojne, tako pomembne. Boji, ki so potekali na Orlah, so bili težki in marsikdo se jih spominja kot najtežje,« je dejal.

Naša vojska je bila edina mednarodno priznana zavezniška sila, česar poraženci te vojne po Golobovih besedah še danes ne znajo sprejeti. »Tudi o tem moramo govoriti, kajti zgodovina ne sme iti v pozabo,« je pozval predsednik vlade. »Zgodovine ne smemo zlorabljati za sovražni govor. V parlamentu že potekajo priprave, kako na to področje odločno poseči. Verjamem, da bo ekipa Svobode in koalicije našla pot, da bomo zgodovino počastili, sovražnemu govoru pa dokončno rekli ne,« je poudaril.

Ob tem je izpostavil besede pesnika Karla Destovnika - Kajuha, da se klicu svobode ni nikoli izmikal. »Tudi mi se ne moremo in se ne bomo. To je naša zaveza, ki jo lahko damo preteklim generacijam in ki jo moramo dati prihodnjim generacijam,« je zatrdil.

Zbrane je nagovoril tudi ljubljanski župan Zoran Janković, slovesnosti pa se je med drugim udeležila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan.