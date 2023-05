V Kijevu je bilo v napadih minulo noč ranjenih najmanj pet ljudi, je davi sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. Po podatkih ukrajinske vojske so v zračnem prostoru prestolnice odkrili in sestrelili skupno 30 brezpilotnih letal. Deli brezpilotnega letala so med drugim padli na stanovanjsko stavbo. Pristaniško mesto Odesa na jugozahodu Ukrajine je bilo medtem tarča obstreljevanja z ruskimi manevrirnimi raketami Ch-22. V tem mestu ob Črnem morju je zagorelo skladišče hrane.

Napete, a pod nadzorom, pa so po ocenah poveljnika ukrajinskih sil Oleksandra Sirskega razmere na vzhodni fronti. Kot je v nedeljo sporočila ukrajinska vojska, se je Sirski prejšnji dan seznanil z razmerami na območju in se s pristojnimi poveljniki pogovoril o nadaljnjih ukrepih, predvsem kar zadeva obrambo mesta Bahmut in načrt za povzročitev čim večje škode ruski najemniški skupini Wagner.

Vodja skupine Wagner Jevgenij Prigožin je v nedeljo povedal, da mu je ruska vojska po grožnji z umikom njegovih mož s položajev v Bahmutu obljubila več streliva in oborožitve, ki ju potrebujejo za nadaljevanje operacij. Po oceni Sirskega so ruske sile v zadnjih dneh povečale intenzivnost napadov s težkim orožjem, namestile sodobnejšo opremo in reorganizirale svoje enote. »To kaže, da sovražnik ne bo spremenil svojih načrtov in dela vse, da bi pridobil nadzor nad Bahmutom in nadaljeval svojo ofenzivo,« je dejal Sirski po poročanju dpa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v rednem večernem nagovoru Ukrajincem v nedeljo poudaril, da mora svet izvedeti vse o ruskem terorju nad Ukrajinci. »Pomembno je, da se svet pogovarja o tem, kaj počne teroristična država in kako varujemo življenja,« je dejal. V zvezi s tem je govoril o stalnih ruskih artilerijskih napadih na Herson in Harkov, nasilju v vaseh na območjih ob meji z Rusijo ter razmerah na območju Donecka. Po njegovih besedah je najpomembnejši cilj Rusije uničiti varnost, tako v Ukrajini kot povsod v Evropi, povsod v svobodnem svetu.

Von der Leynova ob dnevu Evrope na obisk v Kijev

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v torek ob dnevu Evrope na obisku v Kijevu, kjer se bo sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Med obiskom bo ponovno potrdila neomajno podporo Kijevu pri soočanju z rusko agresijo, so navedli na komisiji. Glavni govorec Evropske komisije Eric Mamer je ob napovedi obiska poudaril, da bo ta potekal na dan Evrope, s katerim se EU spominja začetkov evropskega povezovanja pred več kot 70 leti. Ob tem je pozdravil napoved ukrajinskega predsednika, da bo odslej tudi Ukrajina 9. maja obeleževala dan Evrope.

Torkov obisk predsednice von der Leyen bo že njen peti obisk v ukrajinski prestolnici od začetka ruske agresije na Ukrajino konec februarja lani. Nazadnje se je v Kijevu mudila v začetku februarja letos, ko jo je spremljala tudi približno polovica evropskih komisarjev, potekal pa je tudi vrh EU-Ukrajina. Von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel sta tedaj zagotovila nadaljnjo podporo Ukrajincem na njihovi poti v unijo in v boju proti ruski agresiji. Bruselj je napovedal tudi deseti sveženj sankcij proti Rusiji, ki so ga članice potrdile konec februarja.

Komisija pa je državam članicam EU v petek posredovala predlog 11. svežnja sankcij, ki ga javnosti še ni predstavila. Mamer je danes pojasnil, da s predstavitvijo čakajo na prvo obravnavo predloga na odboru stalnih predstavnikov držav članic pri EU, ki bo v sredo. Nov sveženj sankcij bo namenjen predvsem izvajanju sankcij ter preprečevanju izogibanja sankcijam, je dodal. EU je poleg tega od začetka ruske agresije na Ukrajino sprejela tudi številne druge ukrepe podpore tej državi, med drugim na vojaškem, humanitarnem in finančnem področju.