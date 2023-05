Policija in državno tožilstvo sta potrdila, da je požar v rudniku La Esperanza 1 v mestu Yanaquihua povzročil kratek stik. Lokalni mediji so pred tem poročali, da je požar izbruhnil v soboto po eksploziji v rudniku v oddaljeni provinci Condesuyos, ki je deset ur vožnje oddaljena od glavnega mesta regije Arequipa.

Zaradi eksplozije so zagoreli leseni podporni stebri v rudniku. Žrtve so bile 100 metrov pod zemljo, so poročali lokalni mediji. Novica o požaru je bila objavljena šele v nedeljo, ko je policija zbrala podatke o umrlih, poroča AFP.

Reševalne ekipe so poskušale zavarovati rudnik, preden so odstranile trupla žrtev, je dejal državni tožilec Giovanni Matos. Župan mesta Yanaquihua James Casquino je za perujsko tiskovno agencijo Andina povedal, da je večina rudarjev umrla zaradi zadušitve in opeklin.