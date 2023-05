Skoraj vsi obrtniki, ki so zvišali cene, so kot razlog navedli višje cene surovin in materialov (84,5 odstotka). Polovica je kot razlog podražitev navedla višje cen elektrike in goriva, 18 odstotkov pa jih je cene zvišalo, ker je tako storila konkurenca, so danes sporočili iz družbe Informa Studio, ki upravlja portal Primerjam.si.

Polovica obrtnikov dvig cen načrtuje tudi v naslednjih treh mesecih. Med podjetji za prenove in adaptacije je takšnih 90 odstotkov, med geodeti, gradbinci in ponudniki toplotnih črpalk pa 80 odstotkov. Večina pričakuje do deset odstotkov višje cene.

V kategoriji poslovnih in drugih storitev po navedbah portala izstopajo podražitve pri izdelovalcih spletnih strani (+17 odstotkov) in zavarovanjih (+12 odstotkov). Čistilni servisi so cene v povprečju zvišali za sedem odstotkov, prevajalci za štiri odstotke, računovodski servisi pa za deset odstotkov.

V prihodnjih mesecih načrtujejo podražitve polovica čistilnih servisov, večina izdelovalcev spletnih strani in tretjina zavarovalnic.

Raziskavo so v družbi izvedli aprila, v njej pa je sodelovalo 435 storitvenih podjetij iz celotne države.