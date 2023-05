Večini v naši deželi »pohane piške« nikakor ne letijo z neba, nesporno pa zavzemajo vrhove lestvic priljubljenosti na krožniku. Pa ne samo pri nas; na različne načine ocvrte dobrote so priljubljene zlasti v srednji Evropi, razširjene pa po vsem svetu. V čislih jih imajo na Bavarskem, od koder izvira naš pogovorni izraz »pohati«. Na Bavarskem namreč bachen pomeni cvreti, narečno pa besedo izgovarjajo »pohn«. Poznate »costoletto alla milanese« oziroma telečji zrezek po milansko? Milanska različica dunajskega zrezka, ob katerem se rade vnamejo debate, kateri je bil prvi. Zgodovina pravi, da milanski. In piščanec po kijevsko? Z zeliščnim maslom polnjen file, paniran in ocvrt. Ocvrte specialitete z vsega sveta bi lahko naštevali v nedogled, a raje se posvetimo glavnim svetovnim strujam paniranja. V naših krajih je najbolj razširjen dunajski način, pri katerem živilo povaljamo v moki, nato jajcih in še drobtinah. Zelo podobno je milansko paniranje, pri katerem drobtinam primešamo nariban parmezan. Pri pariškem paniranju drobtine izpustimo, pri praškem pa jim dodamo drobno nasekljano gnjat. Ribiči svoj ulov povaljajo v moki, jajcu in koruznem zdrobu.

Tu se pestrost seveda še ne konča. Žvrkljano pivsko testo je imenitna panada za ribje filete, spomladi za bezgovo cvetje in podobno. Kitajci najpogosteje panirajo z jajci in koruznim škrobom, Japonci panadi pravijo tempura in jo pripravijo iz jajčnega rumenjaka, moke, pecilnega praška in vode. Paniramo in ocvremo lahko vse od mesa, rib, lignjev, zelenjave in sira do sadja in celo sladoleda, pri čemer mora biti ta zares globoko zamrznjen, da ne steče. Podoben trik velja pri paniranju sira, ko moramo paziti, da jajce zakrkne, še preden se sir začne topiti. Ljubitelji cvrtja si radi privoščijo ocvrte lignje, nekateri po pariško, z jajci, sladokuscem pa najbolj teknejo le pomokani in zelo na hitro ocvrti, da ostanejo mehki. Krasen trik pri takšnem paniranju brez jajc je papirnata vrečka, v katero vsujemo nekaj moke in po želji še mleto papriko, sol ter druge začimbe, nazadnje dodamo kose mesa, očiščene sardele oziroma narezane lignje in podobno, vrečko tesno zapremo in nekaj časa pretresamo, da se moka izbranega živila zares dobro oprime. Sledi cvrtje v vroči maščobi, pri čemer izberimo takšno, ki je odporna proti visokim temperaturam. Lahko pa panirane jedi namesto cvrtja spečemo v pečici, na papirju za peko, le poškropljene z oljem. In če si pravilno pripravljeno tovrstno hrano privoščimo le tu in tam, nam prav gotovo ne bo škodila, kaj šele predrla trebuha.

Šparglji v pivskem testu Sestavine za 4 porcije 500 g tanjših svežih vrtnih špargljev, 150 g bele moke, 2,5 dl hladnega svetlega piva, 1 žlica nastrgane limonove lupine, 1,5 dl majoneze, 1 žlička limonovega soka, ​ 1 šopek drobnjaka 1 l olja za cvrtje sol, sveže zmlet poper. Priprava 1. Šparglje operemo in povsem osušimo ter jim čim nižje, kar se da, odlomimo spodnji oleseneli del stebla. Olje segrejemo (če imamo fritezo, jo naravnamo na 180 °C). 2. V skledi razmešamo moko, nastrgano limonovo lupino, ščep soli in malo popra. Prilijemo pivo. Testo gladko razžvrkljamo. Šparglje drugega za drugim pomakamo v pivsko testo in jih polagamo v vroče olje. Na hitro jih ocvremo, da se le rahlo obarvajo. 3. Drobnjak drobno narežemo. V skledici gladko razmešamo majonezo, limonov sok in drobno nastrgano lupinico, ščepec popra in narezan drobnjak. 4. Ocvrte šparglje sproti pobiramo iz olja in jih dobro odcedimo na papirnatih kuhinjskih brisačah. Še vroče ponudimo z drobnjakovo majonezo (ali kakšno drugo omako po okusu). Postrežemo kot toplo predjed, ki jo lahko s solatno ali krompirjevo prilogo nadgradimo v samostojno ali glavno jed. Poleg se poda lepo ohlajeno suho belo vino – denimo pinot ali chardonnay. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

Ocvrti kamamber Potrebujemo 4 kolobarje (po 120 g) kamamberja, 2 jajci, 6 žlic moke, 6 žlic krušnih drobtin, 1 ščep morske soli, olje za cvrtje. Priprava Jajce ubijemo v globoki krožnik, solimo in dobro razžvrkljamo. V drug krožnik stresemo moko, v tretjega pa drobtine. Sir najprej povaljamo v moki, nato v jajcih in nato še v drobtinah. Če želimo debelejšo skorjo, postopek ponovimo. Paniran kolobar sira med dlanmi stisnemo, da se ga drobtine dobro oprimejo. V loncu dobro segrejemo olje in paniran sir cvremo približno 3 minute na vsaki strani, da dobi lepo zlato rjavo barvo. Odcedimo ga na papirnatih brisačah in takoj postrežemo z limono, brusnicami, kakšno zelenjavno oblogo ali solato. Izjemen je tudi v vlogi polpete za burger.