Takrat uradno ni bilo Poti v smislu organiziranega dogodka, se je pa veliko ljudi tja odpravilo samoorganizirano in ustrezno distancirano. Pomlad 2020 je bila kritična in takrat smo morali biti optimistični. Sedaj, ko je pomlad brez omejitev, pa je naša dolžnost, da smo morda malo bolj kritični. Kako bi lahko posodobili stari slogan za nove dni, ko se boljkone pogovarjamo samo o krizi v zdravstvu in podobnem? Morda, glede na nekatere znamenite dogodke v zadnjem času, takole? »Lublana ni bulana. Ker za diagnozo nima dovolj zdravnikov.«