Poleg tega so očistili meteorne jaške, prečrpavali vodo iz poplavljenih cestnih podhodov, preusmerjali tokove vode in postavljali protipoplavne vreče ter tako preprečili zalitje objektov, s cestišč odstranjevali naneseno zemljino in iz vodotokov odstranjevali nanesene naplavine.

Zaradi deževja, ki ga je ponekod spremljala tudi toča, se je sprožilo tudi pet zemeljskih plazov, od tega je en zemeljski plaz zasul tudi traktor, ki je bil parkiran ob gospodarskem objektu. Zaradi vetra pa se je podrlo nekaj dreves.

Kot so še sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje so bili aktivirani gasilci iz 35 prostovoljnih in dveh poklicnih gasilskih enot.

Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo na Primorskem in na severovzhodu. Občasno se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija.

V torek zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 15, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem okoli 22.