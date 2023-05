Za Verstappna, ki je ameriško preizkušnjo sicer začel šele z devetega startnega mesta, je to tretja zmaga v sezoni po Bahrajnu in Avstraliji in skupno 38. v karieri. Z novim uspehom je Nizozemec še povečal naskok v skupnem seštevku, kjer ima zdaj 14 točk naskoka pred moštvenim sotekmovalcem. Dirkača Red Bulla sta edina, ki sta v sezoni 2023 zmagovala na dirkah, saj je bil Perez prvi v Savdski Arabiji in Azerbajdžanu. Naslednja dirka bo VN Emilije Romanje v Imoli čez 14 dni.