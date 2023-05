Dacia Arena v Vidmu ni bila idealen kraj za osvojitev naslova italijanskih prvakov, a nogometašem Napolija in njihovim navijačem po 33 letih čakanja za to ni bilo mar. Raje bi proslavljali po tekmi proti Salernitani nekaj dni pred tem na domačem stadionu, a tudi tako je bilo sladko. Po izjemni sezoni si je moštvo trenerja Luciana Spallettija v četrtek le matematično zagotovilo naslov italijanskih prvakov, tretjič v zgodovini kluba. Prva jim je v sezonah 1986/87 in 1989/90 prinesel Argentinec Diego Armando Maradona, ki ima v Neaplju status božanstva, po njem pa so po njegovi smrti poimenovali tudi tamkajšnji stadion.

Naslov italijanskega prvaka po 33 letih navijačem Napolija bržkone ne bi pomenil toliko, če ne bi v tem času šli skozi pravi pekel. Po zlatih letih z Maradono je klub začel padati, tako v rezultatskem kot vodstvenem smislu. Avgusta 2004 je bankrotiral, rešil pa ga je današnji predsednik Aurelio De Laurentiis. Nova zgodba kluba pod imenom Napoli Soccer se je začela v serie C1, tretjeligaški italijanski druščini, šele maja 2006 pa mu je italijanska nogometna zveza priznala dosežke iz preteklosti in mu dovolila, da prevzame nekdanje ime. Leta 2007 se je Napoli pod vodstvom Edoarda Reje vrnil v serie A, nato pa poskušal na vse načine priti do tako želenega naslova prvaka. Po Reji so na trenersko klop sedli Roberto Donadoni, Walter Mazzarri, Rafael Benitez, Maurizio Sarri, Carlo Ancelotti in Gennaro Gattuso, a nikomur ni uspelo. Ni bilo daleč, pa bi po prvi sezoni skoraj »odletel« tudi Luciano Spaletti, saj je prišel do »le« tretjega mesta. Po njej je Napoli izpustil največja imena, saj so odšli Lorenzo Insigne (Toronto), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Fabian Ruiz (PSG), Dries Mertens (Galatasaray) in Arkadiusz Milik (Marseille). A športni direktor kluba Cristiano Giuntoli je vedel, kaj dela. Nadomestil jih je z mlajšimi in uspehov lačnimi Hvičo Kvarachelio (Dinamo Batumi), Min Jae Kimom (Fenerbahče), Mathiasom Olivero (Getafe), Giacomom Raspadorijem (Sassuolo) in Giovannijem Simeonejem (Verona). Ob tem je klub odkupil Franka Anguissaja, ki se je izkazal sezono poprej, ko je bil na posoji iz Fulhama. Spalletti je poskrbel, da so se novinci nemudoma vklopili v njegovo filozofijo, od prvega kroga nove sezone pa začel mleti.

Že kmalu po polovici prvenstva je postalo jasno, da je Napoli v letošnji sezoni italijanskega prvenstva razred zase, odštevanje do matematične zagotovitve naslova prvaka pa se je končalo v četrtek v Vidmu pet krogov pred koncem. Za remi 1:1 in potrebno točko je zadel nigerijski napadalec Victor Osimhen, prvi strelec serie A, ki je ob Gruzincu Kvarachelii in trenerju Spalettiju najbolj zaslužen za podvig Neapeljčanov. »Naslov prvaka je zasluga igralcev, ki so bili izjemni celotno sezono. Neapelj, to je zate. To je za vse tiste, ki delajo v klubu, za mojo hčerko Matildo, mojo družino, vse moje prijatelje in brata Marcella, ki sem ga izgubil leta 2019 po boju z zahrbtno boleznijo,« je bil čustven Luciano Spalletti. Pri 64 letih je to zanj največji uspeh v karieri, saj je pred tem prvenstvo osvojil le pri ruskem Zenitu (2010, 2012).

Veliki uspeh so vročekrvni navijači Napolija proslavili na sebi značilen temperamenten način, proslavljali pa ga bodo še nekaj časa. Ulice so v četrtek zvečer preplavili ljudje v modrih barvah, ognjemeti pa so razsvetljevali nebo. Več kot 200 ljudi je končalo v bolnišnici zaradi poškodb, ki so jih utrpeli med praznovanjem. Največje jih sicer še čaka, saj bodo na zadnji tekmi proti Sampdorii prejeli pokal.