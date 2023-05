Vodja vojske plačancev Wagner, milijarder Jevgenij Prigožin, je sporočil, da so mu v ruski redni vojski vendarle odobrili dobavo več streliva in orožja. V petek je zagrozil, da bo, ker ju ne dobi dovolj, svoje enote 10. maja umaknil iz bitke za Bahmut. Sicer si že od lani poleti z množičnim žrtvovanjem svojih vojakov prizadeva osvojiti to mesto, ki ni veliko in ima majhen strateški pomen. V nedeljo zjutraj je na družbenem omrežju Telegram sporočil: »To noč smo dobili ukaz, da nadaljujemo boj (…). Obljubili so nam strelivo in orožje, kolikor ju potrebujemo, da bi nadaljevali operacije.«

Nova svarila pred jedrsko nesrečo

V noči na nedeljo so ukrajinski brezpilotniki čez mejo v Rusiji močno poškodovali plinovod in električni daljnovod, kot je na Telegramu poročal guverner ruske regije Belgorod, ki poudarja, da ni bilo žrtev. Iz Krima, ki ga je Rusija zasedla leta 2014, pa poročajo o napadih desetih brezpilotnikov iz Ukrajine. Tri, ki naj bi šli nad Sevastopol, naj bi ruska protizračna obramba sestrelila.

Sicer ukrajinska vojska nikoli javno ne prizna napadov v Rusiji in na Krimu. Teh je bilo v zadnjih desetih dneh kar nekaj, zlasti v bližini meje. Uničevanje ruske infrastrukture je morda del priprav na prihajajočo veliko kopensko ofenzivo. Češki predsednik Petr Pavel sicer pravi, da je Ukrajince opozoril, naj ne hitijo v ofenzivo, saj da ne morejo več računati na element presenečenja, ki jim je pomagal lani na vzhodu Ukrajine. Dejal jim je, naj bodo raje potrpežljivi, saj da imajo samo eno priložnost, posledice neuspeha pa bi bile zanje katastrofalne. Pavel ve, o čem govori, saj je bil pred leti vodja vojaškega odbora v Natu, ki svetuje o vojaški politiki in strategiji.

Ruske okupacijske oblasti so sicer zaradi načrtovane ukrajinske protiofenzive ukazale evakuacijo ljudi iz mesta Energodar s 50.000 prebivalci in še nekaj okoliških naselij, ki ležijo v neposredni bližini največje evropske jedrske elektrarne Zaporožje. Ruski upravnik območja Jevgenij Balicki je sporočil, da postaja ukrajinsko topniško granatiranje vse bolj intenzivno. Na Telegramu je zapisal: »Zato sem se odločil za evakuacijo najprej vseh otrok in staršev, starejših, invalidov in bolnikov.« Prebivalce so preselili na obalo Azovskega morja.

Direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je posvaril pred »resno jedrsko nesrečo«, ki se lahko zgodi, če bi v bližini nuklearke, ki sicer ne proizvaja več elektrike, prišlo do spopadov. Nevarno se mu zdi tudi to, da se ustvarja napetosti v družinah osebja, ki upravlja nuklearko. Večinoma živijo v Energodarju. Sicer je največje mesto regije Zaporožje ostalo v ukrajinskih rokah, ne pa tudi nuklearka.

Atentat na ruskega pisatelja

Medtem se je na ruskem ozemlju zgodila še ena od številnih diverzij, ki se vrstijo od konca aprila. V soboto so izvedli atentat na znanega ruskega pisatelja in velikega zagovornika napada na Ukrajino, 47-letnega Zaharja Prilepina. V nedeljo se je zbudil iz kome, njegov voznik pa je v eksploziji protitankovske mine v avtu umrl. V Moskvi so za napad obtožili Kijev in zahodne države.

Ruski lovec suhoj su-35 pa je, kot so najprej poročali iz Romunije, 60 kilometrov vzhodno od njihovega zračnega prostora, nad Črnim morjem v mednarodnem zračnem prostoru, prestregel poljsko vojaško letalo, ki je opravljalo rutinski polet v okviru Frontexa. Menda je rusko letalo poljskemu prekrižalo pot na razdalji pičlih pet metrov. V Varšavi poročajo, da je njihovo letalo zajela velika turbulenca, tako da je pilot začasno »izgubil nadzor nad njim in višino«. Vendar se je poljskemu letalu potem le uspelo vrniti na letališče v Romuniji.