Košarkarjem Cedevite Olimpije se ni izšlo po željah. Potem ko so dobili prvo četrtfinalno tekmo lige ABA proti FMP, so verjeli, da si lahko na drugi že zagotovijo polfinalno vstopnico. A to je bil račun brez krčmarja. Kapetan Edo Murić in soigralci so v Beogradu pokazali premalo, da bi se kot prvi lahko veselili preboja med štiri najboljša moštva v regiji. Potnika v polfinale bo tako odločila tretja tekma v Ljubljani. Termin še ni znan, predvidoma pa bo v soboto.

Če je trener Miro Alilović po prvi tekmi ugotavljal, da sta zmagovalca odločila skok in obramba, je lahko na drugi tekmi razočaran z obrambno predstavo svojih igralcev. V napadu je Olimpija dosegla 96 točk, a kaj, ko jih je prejela kar 102. FMP je zaradi dogodkov v Srbiji sicer želel preložiti tekmo na ponedeljek, vendar ni naletel na razumevanje vodstva lige in Olimpije, kar je zagotovo še dodatno podžgalo gostitelje. Ljubljančani, ki niso našli recepta za zaustavitev Beauja Beecha, Alekse Stepanovića in Charlesa Manninga, ki so skupno dosegli kar 71 točk, so se sicer v zadnji četrtini nasprotniku približali na vsega točko, a nato znova padli.

Po dveh tehničnih napakah je bil izključen Zoran Dragić in vprašanje o zmagovalcu je bilo odločeno. »Zavedali smo se, da nas čaka težka tekma proti nasprotniku, ki nima ničesar izgubiti. Domačini so igrali samozavestno in agresivno. Mi smo slabo reagirali v obrambi, prav tako je bila slaba individualna odgovornost. Nekaterim igralcem smo dovolili, da se preveč razigrajo, to pa nam je nato povzročalo probleme skozi celotno tekmo. Omenil sem že, da je končnica maraton. Na tretji tekmi bomo naredili vse, da se prebijemo v polfinale,« je povedal Miro Alilović, ki bo z igralci v četrtek začel tudi z boji v končnici državnega prvenstva. »Naši tekmeci so prihajali do odprtih metov, mi pa smo izgubili preveč žog. Nabrali smo si zaostanek, ki ga nismo več mogli izničiti. Pred tretjo tekmo v Ljubljani sem zelo optimističen,« pa sporoča z 22 točkami najboljši strelec Olimpije na tekmi Yogi Ferrell.

Iskanje trenerja za prihodnjo sezono je pri Olimpiji očitno dokončno zaključeno. Že pred časom smo pisali, da je Italijan Simone Pianigiani pred vrati Stožic, novica pa je zdaj dobila potrditev. O tem poroča tudi dobro obveščen košarkarski portal sportando, ki dodaja, da v Ljubljano prihaja tudi Andrea Turchetto, ki je bil Pianigianijev pomočnik v času, ko je ta deloval pri milanski Olimpii. 53-letni v Sieni rojeni strokovnjak je sicer v karieri vodil še Sieno, Fenerbahče, Hapoel Jeruzalem, Beijing Ducks in reprezentanco Italije.

Liga ABA, druge tekme četrtfinala: Mega – Budućnost 80:82 (Budućnost v polfinale z 2:0 v zmagah), danes ob 17. uri: Zadar – C. zvezda, Partizan – S. centar (termin tekem še ni določen).