Oba umetnika sta znana po svojih edinstvenih slogih in izrazih, ki se prepletajo z besedami in ilustracijami. Sandro s svojimi navdihujočimi citati navdihuje srca mnogih, medtem ko Lunar s svojimi prepoznavnimi grafiti krasi mesta po vsem svetu. Barcaffé je z umetnikoma ustvaril posebne skodelice, ki so namenjene pitju espressa, turške kave ali kave iz kapsul. Vsaka skodelica je unikatna in navdihuje kavoljubce z ilustracijo in citatom. Na večini prodajnih mest lahko že najdete novo količino darilnih pakiranj: 2 x kava Barcaffé classic 200 g in skodelica Barcaffé Artist Edition. Na voljo so vsi dekorji kolekcije, tako predhodnih devet kot tudi trije novi.