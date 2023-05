Ljubitelji sodobnega modnega oblikovanja bodo lahko po novem v Trstu prišli na svoj račun. V strogem mestnem središču, v stavbi nekdanje hranilnice, od četrtka tudi uradno domuje prvi muzej sodobne mode v Italiji, ki je nastal pod okriljem fundacije ITS Arcademy. Gre za rezultat 20-letnega vztrajnega delovanja na področju iskanja mladih talentov v svetu mode in oblikovanja.

Mladi talenti predstavili svoje kreacije

Vse se je začelo leta 2002, ko je luč sveta ugledal ITS contest, mednarodni natečaj mode in oblikovanja, na katerem je sodelovalo več kot 400 oblikovalcev z vsega sveta. Komisija je najprej prejela portfolije tekmovalcev, določila najbolj izvirne ideje in izbrala finaliste ter priredila spektakularno modno revijo, na kateri so mladi talenti predstavili svoje kreacije. V dvajsetih letih se jih je zvrstilo že skoraj 700, mnogi med njimi danes premikajo meje svetovne mode in zasedajo pomembne položaje v najprestižnejših modnih hišah. Hkrati je vsak od finalistov v Trstu pustil kos zbirke, s katerim se je predstavil na tekmovanju. Velikokrat gre za diplomska dela mladih študentov mode in oblikovanja, vsekakor pa se je v dvajsetih letih ustvarila zavidljiva zbirka oblačil in modnih dodatkov, ki prikazujejo evolucijo sodobnega modnega oblikovanja. Muzej tako gosti knjižnico skoraj 15.000 portfolijev oziroma map načrtov in projektov mladih oblikovalcev, več kot 1000 kosov oblačil, 163 modnih dodatkov, 118 kosov nakita in ogromno število fotografskih projektov.

Pod razstavo, s katero se muzej prvič predstavlja javnosti, se je podpisal mednarodno uveljavljeni francoski kurator Olivier Saillard. Pot obiskovalca po uvodnem videu, ki ga je ustvarila znana angleška umetnica Daphne Guinnes, popelje do knjižnice, v kateri so shranjeni vsi portfoliji. Na digitalni projekciji si je mogoče ogledati vse faze načrtovanja in risanja modnega projekta. Največji razstavni prostor pa gosti nekaj primerov oblek, ki so jih oblikovalci skozi leta predstavili na modnem natečaju. Med njimi izstopa delo japonske umetnice Seiran Cuno, ki je v celoti izdelano z uporabo peresa za tridimenzionalno risanje. Med velikimi imeni najdemo dela umetniškega vodje Balenciage, Gruzijca Demne Gvasalije, ter Matthieuja Blazyja, ki je umetniški vodja pri modni hiši Bottega veneta. Aitor Trump je navdih za svojo obleko iskal v hinduističnih božanstvih in ustvaril žepe v obliki lobanj, Bolgarki Emma Čopova in Laura Lovena pa sta ustvarili mešanico bolgarske narodne noše in plezalne opreme iz osemdesetih: tradicionalno blago, ki se uporablja za narodno nošo, sta prepletli s plezalnimi pripomočki in sintetičnim športnim tekstilom.

Soba, namenjena premični razstavi

Zelo zanimiva v muzeju je tudi tako imenovana Wunderkammer, soba za premične razstave, mogoče je celo vstopiti v del arhiva oblačil, kjer akademija ITS hrani material, ki ga je zbrala skozi leta. Za njegovo vzdrževanje skrbi ekipa restavratorjev, ki vsak kos skrbno spravijo v posebej prirejeno in katalogizirano škatlo. Pri ITS Arcademy pa si želijo, da bi bil novi muzej tudi prostor ustvarjanja in predajanja novega znanja, zaradi česar so uredili laboratorij, v katerem bodo vodili delavnice za vse starostne skupine. Med drugim se bo mogoče preizkusiti v barvanju tekstila z naravnimi barvami, tudi rujem, ki v jesenskih mesecih preplavlja Kras s svojo značilno rdečeoranžno barvo. Obisk muzeja (Ulica Cassa di risparmio 10) je mogoč vsak dan od četrtka do ponedeljka med 10. in 18. uro, zadnji vstop je ob 17. uri. Več informacij najdete na spletni strani www.itsweb.org.

V Trstu se pripravljajo na nov natečaj, ki so ga minuli četrtek predstavili ob prisotnosti tržaškega župana Roberta Dipiazze, državne podsekretarke na italijanskem ministrstvu za kulturo Lucie Borgonzoni in drugih gostov. Born to create, rojeni za ustvarjanje, je naslov, ki bo navdihnil nove upe v svetu modnega oblikovanja, ki bodo s svojimi unikati pripomogli k večanju in bogatenju tržaške zbirke sodobnih modnih izdelkov.