Čeprav mi vožnja na daljših relacijah nikoli ni povzročala težav, imam od nekdaj strah pred tujimi megalomanskimi mesti. Mednje uvrščam prestolnice, v katere se pripelješ po dveh pasovih. Morda gre zdaj z avtomobili, ki so opremljeni z navigacijskim sistemom, lažje, a še vedno se zgodi, da ti sredi največjega prometnega kaosa naprava začne odgovarjati »preračunavam«. No, vsaj meni.

Tokratni izziv je bila vožnja do Budimpešte, ki pa se je na koncu izkazala za veliko manj stresno, kot sem sprva mislila. Tudi zahvaljujoč papežu, čigar obisk madžarske prestolnice je sovpadal z mojim. Družbo za volanom mi je delala »sopotnica« Ilonka, kot sem poimenovala glas navigacijskega sistema. Cesta proti Madžarski je bila kljub prazniku presenetljivo prazna. Tovornjake bi lahko naštela na prste obeh rok. Nekje na poti me je seveda prešinilo, da bi bilo dobro kupiti madžarsko vinjeto, saj mi je Ilonka svetovala mejo prestopiti pri Pincah. Seveda meje dejansko ni, niti ceste niso zožene. Pravzaprav je sporočilo mobilnega operaterja tisto, ki te obvesti o prehodu v drugo državo. Na zadnji bencinski postaji pomurske avtoceste mi je tako še uspelo kupiti vinjeto. Madžari uporabljajo elektronski sistem vinjete, desetdnevna pa vas bo stala 15 evrov. Nakup je čisto enostaven – prodajalcu poveš registrsko številko, plačaš in že si v sistemu. Nobenih nalepk in nadležnega praskanja po sprednji šipi po koncu dopusta. Še morda nasvet za tiste, ki boste morali na madžarski avtocesti odtočiti. Stalo vas bo 1 evro, kar je še enkrat več, kot bi sicer odšteli, če bi že imeli kakšen forint v žepu.

Je pa papež v Budimpešti poskrbel za manjšo nevšečnost. Zaradi zaprtih ulic okoli parlamenta in policijskih patrulj na vsakem križišču je bila prva naloga ob prihodu v mesto znebiti se avtomobila. Tudi če je to pomenilo avto parkirati v prvi in najdražji garaži. A še vedno 50 centov na uro ceneje kot v garažni hiši Fornače v Piranu.