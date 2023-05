Ali natančneje, če napako odkrijemo hitro, se pravi še na črpalki in preden smo zagnali motor, bo škoda minimalna. Če pa se vam je to zgodilo na cesti, ko je motor zaradi napačnega goriva ugasnil, so poškodbe na tehniki lahko večje in predvsem dražje, vse do nekaj evrskih tisočakov. Pri čemer velja, da je v primeru napačnega točenja za motor nevarnejša in škodljivejša zamenjava dizelskega goriva z bencinskim, saj bodo v takšnem primeru prej nastale poškodbe motorja. Statistika pravi, da do napačnega točenja goriva v Sloveniji pride vsak dan (na vrhuncu turistične sezone še pogosteje), polovica ljudi pa se svoje napake zave ob plačevanju računa na bencinskem servisu. Je pa na samem kraju dogodka težko kar koli narediti za odpravo napak, saj je treba zagotoviti ukrepe za požarno varnost in primerno poskrbeti za izčrpano gorivo, kar strokovnjakom praviloma vzame okoli dve uri.

Da bi napako preprečili, so na bencinskih servisih točilne ročke jasno označene tudi z različnima barvama, pri čemer črna predstavlja dizelsko gorivo, zelena pa bencinsko. Gre za barvi, ki sta prepoznani v svetovnem merilu, poleg tega so vsa točilna mesta in točilne ročke označeni z oznakama E5/E10 za bencin in D7 za dizel, identične oznake pa so tudi na pokrovu avtomobilskega točilnega rezervoarja. Pri čemer so nekateri proizvajalci šli še korak naprej in so vgradili zaščito pred napačnim točenjem goriva. Med prvimi na primer Ford s sistemom, ki mehansko zazna, da poskušamo v večjo odprtino za dizel poriniti manjšo cev za bencin, in ne spusti zaklopke, ki jo zapira.

Ker testiramo avtomobile, se nam je že večkrat zgodilo, da smo bili blizu temu, da bi natočili napačno gorivo, a smo vedno imeli srečo v nesreči, da se nam to ni primerilo. Glede na to, da vozimo vse več električnih avtomobilov, pa je strah, da bi v prihodnosti naredili napako, vse manjši. Toda točenje električne energije prinaša nekatere druge izzive. O tem drugič. A to še ne pomeni, da v avtomobilu ali zunaj njega ne smemo biti maksimalno zbrani. Le tako si na glavo ne bomo nakopali nevšečnosti, zaradi katerih bi plačevali (ne samo v denarju) dolgo časa.