Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je na uvodu kolesarske dirke po Italiji upravičil vlogo favorita ter v dobrih 21 minutah kronometra odčital lekcijo tekmecem. Belgijcu se je najbolj približal Italijan Filippo Ganna, tretji pa je bil Portugalec Joao Almeida. Najbolj je v uvodni etapi prve večtedenske etapne dirke na svetu razočaral aktualni olimpijski prvak v vožnji na čas. Primož Roglič je namreč zasedel šesto mesto, za zmagovalcem etape pa je zaostal kar za 43 sekund, kar znaša skoraj tri odstotke in pol časa Remca Evenepoela. Zanimivo je, da je imel kolesar moštva Soudal-Quick Step kar 1,8 km/h višjo povprečno hitrost od Slovenca (55,2:53,4 km/h). Evenepoel je bil krepko boljši tudi od najbližjega zasledovalca Ganne, ki je 19,6-kilometrsko progo premagal s povprečnim časom 54,2 km/h.

Uživa v rožnati majici

»Na avtobusu sem ugibal, da bo čas 21:30 zadostoval za zmago, bil sem kar blizu z 21:18. Od starta sem imel pravi ritem, na ravninskih delih vozil v isti prestavi. Super zadovoljen sem z začetkom dirke,« se je veselil Remco Evenepoel. »Nisem se ravno osredotočil na Rogličev zaostanek. Skušal sem zgolj osvojiti etapo. Prva naloga nam je uspela, zdaj pa se moramo čim bolj varno prebiti skozi naslednje etape in hraniti moči za drugo vožnjo na čas. Ob vrnitvi na Giro bom še kako užival v rožnati majici,« je pristavil 23-letni Belgijec.

»Kronometer je bil zahteven, a je zdaj za nami, kar me veseli,« je v prvi izjavi po uvodni etapi za Eurosport dejal Primož Roglič in pripomnil: »Pravzaprav so noge dobre, česar sem zelo vesel. To me navdaja z optimizmom za naslednje dni. Zame je bilo pomembno le, da dam vse od sebe. Tega sem vesel, čaka nas pa še 20 etap.«

Zmešnjava z modro majico

Spletni portal Cyclingnews je včeraj upravičeno podvomil o časih kronometra, ki so bili razdeljeni v tri sektorje. Modro majico za najboljšega gorskega kolesarja naj bi namreč oblekel Brandon McNulty (UAE Team Emirates), ki naj bi bil najhitrejši na zadnjem, 2,8-kilometrskem vzponu. Američan naj bi bil kar dvanajst sekund hitrejši od Evenepoela, o čemer so na omenjenem portalu podvomili. Kot tudi, da je McNulty sedemkilometrski odsek med 9,8 in 16,8 km prekolesaril v šestih minutah in 52 sekundah, kar pomeni, da je vozil s povprečno hitrostjo 61,139 km/h. Novinarjem Cyclingnewsa se je zdelo najbolj sporno, da je v prvih slabih desetih kilometrih McNulty dosegel šele 103. čas. Po mnenju portala so organizatorji delali izravnave na vseh treh vmesnih časih, medtem ko o končnih časih ni podvomil nihče. Zapisali so še, da so organizatorji letos zamenjali uradnega časomerilca, potem ko je Tissot nadomestil Tudor.

»Želel sem biti hiter na zadnjem vzponu, vendar nisem pričakoval, da bom najhitrejši. Tudi meni se zdi pogled na posamezne odseke malce smešen,« je razplet komentiral Brandon McNulty ter dodal: »Iskreno povedano, je bilo zame precej presenetljivo, da bom nosil modro majico.« McNulty, sicer sotekmovalec Tadeja Pogačarja, ki se pripravlja na dirko po Franciji, z zaostankom 48 sekund za Evenepoelom ni bil najhitrejši v moštvu UAE Team Emirates. Dve sekundi hitreje je namreč s progo opravil Avstralec Jay Vine, ki je pred včerajšnjo etapo javno delil mnenje, da ga na dirki po Italiji preseneča, kako velike so kakovostne razlike med sodelujočimi moštvi. McNulty je nekaj ur po koncu etape prejel obvestilo, da modre majice ne bo oblekel, saj so jo organizatorji naknadno podelili Britancu Tau Geogheganu Hartu (Ineos Grenadiers), ki naj bi bil najhitrejši na zadnjem odseku dirke.

Milan navdušil Italijane

Včeraj je bil v sprintu druge etape dirke po Italiji najhitrejši Italijan Jonathan Milan (Bahrain Victorious). Na trasi od Terama do San Salva (202 km) je edini Slovenec na dirki Primož Roglič etapo varno končal v času vodilne skupine, potem ko je glavnino slabe štiri kilometre pred ciljem razpolovil množični padec. Med kandidati za najboljši skupni seštevek so imeli smolo Tao Geoghegan Hart, Jay Vine in Brandon McNulty, ki so v skupnem seštevku izgubili 19 sekund, tako da je Roglič napredoval na peto mesto. »Kar ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Sem brez besed. Vesel sem, to je moj prvi Giro in druga etapa. Že včeraj sem dobro opravil vožnjo na čas in bil zadovoljen z izidom. Seveda pa danes nisem pričakoval zmage. Ob koncu so me moštveni kolegi pripeljali v odličen položaj in me mirili,« se je zmage veselil 22-letni Jonathan Milan. Mladi Italijan je navdušil domačo javnost, ki ni dolgo čakala na prvo etapno zmago na domači preizkušnji, medtem ko Milanu napovedujejo bleščečo prihodnost.

»Etapo smo varno pripeljali do cilja. K sreči sem bil med padcem v ospredju,« je razplet druge etape komentiral Remco Evenepoel. »Moštvo je sijajno opravilo nalogo. Drugo mesto je za nas velik uspeh, Milan pa je bil tokrat premočan. Pokazali smo, da lahko optimistično pričakujemo nadaljevanje dirke,« je bil z včerajšnjim drugim mestom zadovoljen Nizozemec David Dekker. »Vse je dobro, samo da smo celi. Etapa je bila sicer lahka, ob obali je bilo lepo, na koncu pa malo stresno. Ves dan smo bili v dobrem položaju, na koncu pa se skušaš izogniti takim nevšečnostim. Skratka, vse dobro in hrabro dalje,« je po včerajšnji etapi za Val 202 dejal Primož Roglič.

Danes bo na Giru razgibana etapa od Vasta do Melfija (216 km). Kolesarji bodo morali premagati 1400 višinskih metrov, najtežji del trase pa bo vzpon do Valico la Croceja, in sicer 26 km pred ciljem. Gre za stopničasti vzpon v dveh delih. Prvi je dolg 6,3 km s povprečnim naklonom 6,4 odstotka, drugi pa po 4,5 km ravnine poteka navkreber s povprečnim naklonom 7,6 odstotka v dolžini 2,6 km.

Giro v številkah 1. etapa (Fossacesia Marina–Ortone, 19,6 km): 1. Evenepoel (Bel, Soudal-Quick Step) 21:18, 2. Ganna (Ita, Ineos Grenadiers) +0:22, 3. Almeida (Por, UAE Team Emirates) +0:29, 4. Geoghegan Hart (VB, Ineos Grenadiers) +0:40, 5. Küng (Švi, Groupama-FDJ) +0:43, 6. Roglič (Slo, Jumbo-Visma) isti čas, 7. Vine (Avstral, UAE Team Emirates) +0:46, 8. McNulty (ZDA, UAE Team Emirates) +0:48, 9. Thomas (VB, Ineos Grenadiers) +0:55, 10. Vlasov (Rus, Bora-Hansgrohe) isti čas. 2. etapa (Teramo–San Salvo, 202 km): 1. Milan (Ita, Bahrain Victorious) 4,55:11, 2. Dekker (Niz, Arkea Samsic), 3. Groves (Avstral,Jayco-AlUla), 4. Marit (Bel, Intermarche-Circus-Wanty), 5. Mayrhofer (Team DSM), 6. Ackermann (oba Nem, UAE Team Emirates), 7. Gaviria (Kol, Movistar), 8. Bonifazio (Ita, Intermarche-Circus-Wanty), 9. Stewart (VB, Groupama-FDJ), 10. Matthews (Avstral, Jayco-AlUla), 28. Roglič vsi v času zmagovalca. Skupno: 1. Evenepoel 5,16:29, 2. Ganna +0:22, 3. Almeida +0:29, 4. Küng +0:43, 5. Roglič isti čas, 6. Thomas +0:55, 7. Vlasov isti čas, 8. Geoghegan Hart +0:59, 9. McNulty +1:00, 10. Vine +1:05.