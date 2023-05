Konec čakanja na krono, protestniki kritični

Sobotno kronanje Karla III. si je ogledalo 18 milijonov Otočanov, kar je manj od dogodkov z rekordno gledanostjo. Med njimi ni bilo 52 pridržanih nasprotnikov monarhije, ki so po oceni policije pomenili tveganje za incidente – sami trdijo, da so jim kršili pravico do protesta.