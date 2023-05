Toliko neumnosti in laži, ki jih sedaj slišim v deželi, dosedaj še nisem slišala, zahvaljujoč medijem in vsem tistim, ki polnijo glave naivnežem z lažmi informacijami. Denimo tisti, ki so desetletja živeli v socializmu, sedaj govorijo, da smo živeli v nič drugega kot v strašnem komunizmu. Ker če te nadzira Udba (ne pa božji zastopniki v spovednici), če ne moreš kupiti kavbojk, če ne moreš kupiti več vrst jogurtov (predvsem takih, ki jih brez dodatkov umetne arome in sladkorja noben ne bi jedel), žvečilnih gumijev znamke Orbit (ampak samo nekaj vrst domačih) ipd, je to komunizem. Če bi rekli, da je komunizem ureditev, v kateri vsi dobijo toliko, da dostojno živijo ne glede na to, koliko lahko sami dajo družbi, bi takšna ureditev na zemlji bila konkurenca raju v nebesih. Zato treba vse napake iz preteklosti (ki jih je seveda tudi bilo, tako kot povsod, preden je prišlo do dobre rešitve) razglasiti za komunizem.

Da so četnike, ustaše, domobrance itd, ki so zbežali v Avstrijo, ker niso hoteli kapitulirati in predati orožja v domovini (s kapitulacijo Nemcev se za njih vojna v Jugoslaviji ni končala), vrnili Angleži, ni več res: oni so se sami vrnili v domovino, tam pa bili streljani. To je zgodovina, ki jo širi »zgodovinar« na RTV. (Logika nam ne gre: tisti, za katere vojna ni bila končana, in so še bili v vojni po maju 1945, so vojne, ne pa povojne žrtve).

O posledicah laži in zavajanja ni treba pisati – poglejmo preteklost. Tisti, ki ne prepreči laži, pa bi jih lahko, tudi sodeluje in je odgovoren za posledice, ki jih laž in zavajanje povzroči. Tudi sedanja vlada, ki dovoli širjenje laži ugrabljeni RTV, nosi odgovornost za posledice.

Majda Koren, Ljubljana