Nepreslišano: Mateja Ratej, zgodovinarka

Kakšno osebnost imamo na vrhu države? Pred letom dni je kazalo, da imamo opravka z vase zagledano osebnostjo, ki pa je zmožna globljih in daljnosežnih uvidov in bo zato sposobna povezati levi politični pol, kar je v večinsko levo orientirani slovenski skupnosti osnovni pogoj za sprejemanje velikih političnih odločitev. Projekt koncentracije levice je padel v točki, ko je premier s spletno vplivnico ob boku politični jezik nadomestil z ideologijo življenjskih slogov. Za skupnost temeljna družbena vprašanja so zamenjale navidezne dileme znotraj potrošniškega diskurza: kaj jemo, kako se oblačimo ali kakšni so naši hišni ljubljenčki. Ideologija življenjskih slogov, ki jo v zadnjih dvajsetih letih poganjajo spletna omrežja, je družbeno povsem benigna.