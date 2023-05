Arsenal preživel težko gostovanje v Newcastlu in še upa na naslov

Nogometaši Arsenala so v 35. krogu angleškega prvenstva preživeli težko gostovanje v Newcastlu in se še lahko nadejajo naslova prvaka. Topničarji so srake ugnali z 2:0 in imajo tri kroge pred koncem ob tekmi več točko zaostanka za vodilnim Manchester Cityjem.