Festival Prepišno uredništvo, ki bo trajal od danes do četrtka, so organizatorji pri LUD Literatura letos podnaslovili Mešano na žanru, dogajal pa se bo v njihovih prenovljenih prostorih na Trubarjevi cesti 51. Prepišno uredništvo sicer ljubiteljem pisane besede vsako leto ponudi tako raznolike, interaktivne dogodke kakor zanimive goste. Povabljenci bodo tokrat spregovorili o različnih vidikih žanrskega pisanja, znova pa se obetajo tudi že tradicionalni »nakratki«, strnjena desetminutna predavanja, vtisi in razmišljanja uveljavljenih ali vzhajajočih imen – letos bodo med njimi Davorka Štefanec, Julija Lukovnjak, Igor Harb, Avgust Demšar, Renato Bratkovič, Nika Nikolič, Vesna Messec, Mitja Bosnič in Jan Strmšek. Na programu bo med drugim še žanrsko obarvan pripovedovalski večer, za tiste najbolj pustolovske pa so že danes pripravili srečanje ob igranju kultne igre Dungeons & Dragons v festivalski »žanrski« ediciji.

Kdo se boji žanrov

Vstop na festival je prost, a je število sedežev omejeno. Med festivalom so knjige LUD Literature na voljo po akcijskih cenah, pri čemer so pri založbi pred kratkim začeli izdajati tudi prevodno zbirko Piknik, posvečeno izključno žanrskim delom. Hkrati so si zamislili žanrski bralni klub, s čimer želijo odpreti tovrstne tematike in spremeniti stereotipne poglede na žanrsko literaturo, pojasni soorganizatorka festivala Veronika Šoster. »Tema je aktualna, obenem v zvezi z njo obstaja ogromno predsodkov, denimo da je žanrska literatura plehka, prazna ter polna klišejev in konvencij, čeprav nam lahko dobro napisano žanrsko delo ogromno pove o stanju v družbi in nas popelje izven cone udobja.« Doda, da v slovenski literaturi ne moremo spregledati rasti žanrske literature: »Zlasti kriminalni romani zadnje čase zares vznikajo kot gobe po dežju.« Precej zanimivega se pri nas dogaja tudi na področju fantazijske literature. »Zagotovo si želimo, da bi se razvili prav vsi žanri, pa še kakšen čisto nov. Morda bo to vsaj malo spodbudil ravno naš prepih,« upa sogovornica.

Prepišno uredništvo se bo začelo danes ob 15. uri s prvim delom Igralne pustolovščine v imaginarnih svetovih Edgarja Kaosa skozi igro Dungeons & Dragons. Ob 18. uri sledi pogovor Nikoli ne stopiš v isti žanr dvakrat z gosti Andrejem Blatnikom, Ano Schnabl in Veroniko Šoster, večer pa bodo ob 19.30 sklenili z odprtim mikrofonom, ki ga bo vodil Janez Grm. Enako razgiban bo program v prihodnjih dneh, katerega podrobnosti so dostopne na spletni strani LUD Literatura.

Čarobni zvarki in vilinska ušesa

Vilinci, razduševalci, vojska praznežev in bitja Inkrematere – vse to in še kaj hodi, blodi in lomasti po fantazijskem svetu mlade pisateljice Julije Lukovnjak. Navdih za festivalsko različico igre Dungeons & Dragons so bili prav motivi iz njenega romana Imaginarni svetovi Edgarja Kaosa. »Tudi umestitev te igre na festival je del naše želje po čim večji odprtosti in dostopnosti – gre namreč za igro, ki lahko poveže skupino ljudi, ki se od prej ne poznajo, na skupni pustolovščini. Ta bo tokrat posebna po tem, da se bo prek fantazijskega romana Julije Lukovnjak navezovala tudi na slovensko literaturo,« pripomni Veronika Šoster. Igralna pustolovščina bo potekala vse dni festivala med 15. in 17. uro. Predhodne izkušnje z igranjem Dungeons & Dragons niso potrebne, prav tako ni nujno, da so udeleženci že seznanjeni z vsebino romana.

Organizatorji bodo poskrbeli za kocke, svinčnike in vse druge pripomočke za igranje. Da bi bilo vzdušje še bolj pristno, pa so udeleženci vabljeni, da prinesejo tudi svoje fantazijske predmete, meče, čarobne zvarke in vilinska ušesa. Igro bo vodil Luka Miklavčič.