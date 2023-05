Pohod Pot ob žici spremljajo tovarištvo, solidarnost pa tudi ožuljena stopala

Sobotni zaključek 65. pohoda ob žici je privabil več tisoč udeležencev, ki so bodisi šli na pohod okoli Ljubljane po 32,5-kilometrski trasi Pot spominov in tovarištva ali pa so se pomerili v teku trojk. Po oceni organizatorjev je na dogodku sodelovalo okoli 13.000 pohodnikov in skoraj 4000 tekačev. Množični dogodek je namenjen ohranjanju spomina na okupacijo in osvoboditev. Jutri bo minilo 78 let od osvoboditve Ljubljane.