Hrvaško visoko kazensko sodišče je razsodilo v primeru 52-letnega Zorana Buile, ki je pred štirimi leti v domači hiši v Petrovcih v bližini Vukovarja umoril ženo, nato pa truplo vrgel v greznico. Otrokom je potem še mesece lagal, da jih je zapustila. Buila je bil septembra predlani na vukovarskem prvostopenjskem sodišču obsojen na 34 let zapora, nakar mu je isto sodišče lani poleti na ponovljenem sojenju kazen prepolovilo. Zdaj jo je visoko kazensko sodišče s 17 let zvišalo na 20.

Nekega dne konec julija 2019 sta se Zoran in 46-letna Anicasprla. Povedala mu je, da z njim ne namerava biti več intimna, sledil je glasnejši besedni spor in nekaj klofut. Zoran Buila je nato pograbil lovski nož s 14-centimetrskim rezilom, ženo najprej zabodel v trebuh in nato še dvakrat v prsi. Truplo je zavil v odeji, ju oblepil z lepilnim trakom, okoli vratu pa zavezal električni kabel in nanj privezal betonski blok. Potem je vse skupaj vrgel v greznico na domačem dvorišču. Truplo so našli po štirih mesecih; iskati so ga začeli, ko je Aničina mama šla na policijo in povedala, da že en mesec ne uspe priti v stik s hčerjo. Takoj so osumili Zorana, ki je družini ves ta čas govoril, da ga je soproga zapustila zaradi ljubimca. Kazal je tudi SMS-sporočila, ki naj bi mu jih pošiljala – v njih je pisalo, da se namerava kmalu vrniti domov. Toda preiskovalci so ugotovili, da sporočila niso bila poslana z njenega telefona, ampak jih je s pomočjo njene SIM-kartice pošiljal sam sebi. Policiji je pri preiskavi pomagal tudi poligrafski test, ki je pokazal nenavaden odziv, ko so osumljenemu postavili vprašanje, povezano z greznico.

Brutalen in brezčuten

Na sodišču se je izrekel za nedolžnega. Za pokojno ni imel lepe besede. Z njo da je imel težave že več kot dve leti, saj mu je odrekala spolne odnose, gospodinjstvo je ni zanimalo, kot bi jo moralo, veliko časa je preživela na spletu. Usodnega dne naj bi ga oklofutala in napadla z grebljico, njemu pa se je »utrgalo« in jo je zabodel. Potem je skuhal kavo, pokadil nekaj cigaret in medtem tuhtal, kaj naj stori. Po desetih minutah je iz trupla na hodniku izvlekel nož, ga obrisal, počistil, se znebil ženinih stvari in trupla. Pojasnil je, da je dolgo jokal, nato pa se odločil, kako bo izginotje razložil sorodnikom.

Najprej so ga obsodili na 34 let zapora, na novem sojenju pa kazen znižali na 17 let. Veliko več teže so dali olajševalnim okoliščinam: prejšnji nekaznovanosti, bistveno zmanjšani prištevnosti, statusu veterana domovinske vojne in posttravmatskemu stresnemu sindromu. Pritožbeno sodišče je zdaj ocenilo, da preveč. In da so, nasprotno, podcenili težo kaznivega dejanja, zlasti težo prikrivanja uboja sorodnikom in prelaganja krivde na žrtev, češ da ga je tako močno izzvala, da je izgubil živce. »Takšen odnos do žrtve, ki jo je za časa življenja nedvomno psihično in fizično maltretiral, kaže na večjo stopnjo brutalnosti in brezčutnosti,« so zvišanje kazni komentirali sodniki.