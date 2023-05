Zbilje. V občini Medvode si že leta prizadevajo za celostno ureditev Zbiljskega jezera. To je leta 1953 nastalo po zajezitvi Save ob zgraditvi hidroelektrarne Medvode in kmalu postalo tako privlačen cilj obiskovalcev kot pomemben življenjski prostor raznim vrstam ptic. »Na stotine kolesarjev in drugih turistov si je že pred sedemdesetimi leti prihajalo ogledovat jezero, ki je zalilo nekdanja polja. Kmetje in domačini, ki so prišleke vselej lepo sprejeli ter jim prodajali žganje in krofe, so se še istega leta združili in ustanovili Turistično društvo (TD) Zbilje. Že prvo sezono so priredili celo kuharski tečaj, da so se gospe učile, kako se pripravlja hrana za turiste, in ob obali jezera uredili gostinske lokale. Dogajanje je bilo pestro, do leta 1992 so na jezeru potekala celo evropska tekmovanja v smučanju na vodi,« se spominja predsednik TD Zbilje z osemnajstletnim stažem Iztok Pipan.

V letošnjem juniju bodo proslavili 70-letnico TD Zbilje, ki jo bodo pospremili s številnimi kulturnimi in zabavnimi prireditvami ter odprtjem razstave fotografij zgodovine društva. Veliko zanimanja obiskovalcev bodo zagotovo deležni tudi labodi, ti so namreč zaradi primernih bivalnih razmer že davno množično zavzeli Zbiljsko jezero in njegovo obalo. »Vsako leto jih naštejemo od 100 do 150, kar je precej več kot na Bledu, kjer labodi nimajo več miru in jih moti svetlobno onesnaženje. Največ labodov v Zbiljah gnezdi na samotnejši strani jezera, a imajo tudi tam čedalje manj osebnega prostora, prav tako jih spomladi ogrožajo lisice in vrane, ki jim v času gnezdenja kradejo jajca,« je pojasnil Pipan.

Pomanjkanje parkirišč in namestitev

Po besedah sogovornika je dolgoletna želja članov društva, da bi okoli jezera končno uredili deset kilometrov dolgo sprehajalno pot. »Prav tako si želimo v prihodnje čolnarno prestaviti na novo lokacijo, v bližino lokala Sidro, kjer bomo imeli več prostora za svoje dejavnosti, v času glavne turistične sezone, ko ob koncih tedna beležimo od 2000 do 5000 obiskovalcev na dan, pa si želimo urediti parkiranje ob jezeru. Manjka nam tudi hotelskih namestitev, prenovljene sobe, ki jih oddajajo nad Gostiščem Jezero, so namreč stalno polne,« je povedal Iztok Pipan in dodal, da se zadnja leta srečujejo tudi z neustreznim parkiranjem avtodomarjev, zato rešujejo problematiko, kako jih ozavestiti, da bodo parkirali na ustreznih mestih ter za sabo ne bodo več puščali fekalne vode po travnikih in odmetavali smeti v naravo. V prihodnje bodo razmislili tudi o ureditvi bazena za kopanje, saj voda v jezeru zaradi previsoke vsebnosti nitritov in nitratov ni primerna za kopanje, prav tako so v njej sledi mikroplastike, poleti pa se v jezeru zaradi suše in posledičnega nizkega vodostaja pogosto močno razrasejo alge.

»Kdor je kdaj veslal po Zbiljskem jezeru, je lahko v Smledniku v bližini mostu na desni strani Save opazil iztok meteorne vode oziroma odplak v jezero. Ko bo ta prekinjen in preusmerjen na novo čistilno napravo, se bo kakovost vode v jezeru nedvomno močno izboljšala,« pa je pojasnil župan občine Medvode Nejc Smole. Tudi on vizijo ureditve okolice Zbiljskega jezera vidi v sprehajalnem turizmu, ki je imel sicer zametke že v preteklosti, a so projekt ogrozile novogradnje, zaradi katerih sta bili ukinjeni sprehajalni poti v Smledniku. »V pripravi imamo tudi projekt ureditve sprehajalne poti nad gladino jezera, ki bo potekala od doma starejših občanov oziroma kavarne Stan do čolnarne ob jezeru. Za ureditev brvi smo sicer že pridobili gradbeno dovoljenje, a čakamo, da se bomo lahko prijavili na razpis za sofinanciranje, saj si občina izvedbe tako obsežnega projekta, ocenjenega na milijon in pol evrov, sama ne more privoščiti,« je še pojasnil Nejc Smole.