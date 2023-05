V iskanju energetske samozadostnosti

Ne glede na predvideno drastično povečevanje kapacitet vseh obnovljivih virov energije v naslednjih dveh desetletjih pa posodobljeni nacionalni energetski in podnebni načrt kaže, da zgolj z obnovljivimi viri cilja energetske samooskrbe do leta 2040 ne bomo dosegli in se bomo morali kljub povečevanju kapacitet obnovljivih virov nasloniti na uvoz. Uvoz plina ostaja mlinski kamen okrog vratu slovenske energetske samozadostnosti.