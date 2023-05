Na biotehniških šolah vpis dijakov upada, njihove posesti pa se večajo

Spomladi 2021 je začel veljati zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva. V skladu z njim naj bi se šolske posesti izdatno povečale, čeprav imajo šole že zdaj težave z njihovim financiranjem in čeprav vpis dijakov zadnja leta usiha.