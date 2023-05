Glavnino je razredčil grd padec slabe štiri kilometre pred koncem. Številni kolesarji so ostali zadaj, med njimi tudi nekaj tistih, ki se borijo za skupni seštevek. V ospredju se je odvil boj za etapno zmago med približno 40 kolesarji. Med njimi je bil najbolj prepričljiv 22-letni Milan, olimpijski prvak v zasledovalni vožnji na stezi, ki je zmagal četrtič v karieri, prvič na največjih večdnevnih dirkah. Za več kot dolžino kolesa je ugnal drugouvrščenega Nizozemca Davida Dekkerja (Arkea Samsic) in tretjega Avstralca Kadena Grovesa (Alpecin-Deceuninck).

Roglič se je ob koncu etape izognil padcu, potem ko je bil varno v ospredju glavnine. Smolo so imeli med kandidati za skupni seštevek Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), Avstralec Jay Vine (UAE Team Emirates) in Američan Brandon McNulty (UAE Team Emirates), ki so izgubili 19 sekund. "Vse je dobro, samo da smo celi. Etapa je bila sicer lahka, ob obali je bilo lepo, na koncu pa malo stresno. Ves dan smo bili v dobrem položaju, na koncu pa se skušaš izogniti takim nevšečnostim. Skratka, vse dobro in hrabro dalje," je v izjavi za Val 202 dejal 33-letni Roglič.

V skupnem seštevku Kisovčan še naprej za vodilnim Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step) zaostaja 43 sekund, a je pridobil eno mesto in je zdaj peti. Poleg Evenepoela se je padcu od favoritov izognil tudi še naprej tretjeuvrščeni v skupnem seštevku, Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) in nekateri drugi med najboljšo deseterico po uvodnem kronometru.

Almeida za Evenepoelom zaostaja 29 sekund, drugouvrščeni Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) pa 22. Med danes 28. Rogličem in Almeido je še Švicar Stefan Küng (Groupama-FDJ) z zaostankom 43 sekund. "Vse je bilo v redu. Bili smo v ospredju, izven težav. Šlo je za grd padec, videl sem, kaj se je zgodilo in vem, koga lahko za to okrivimo. Ampak zdaj je to mimo, to je dirkanje, ni pa bila to lepa poteza. Sami smo se padcu na srečo izognili," je po etapi organizatorjem Gira dejal 22-letni Evenepoel.

Od starta današnje etape v Teramu je sicer bežala peterica kolesarjev, ki so imeli okoli šest minut naskoka pred glavnino. Ta je v zadnjem delu trase kot običajno ujela ubežnike, zadnje tri 38 km pred ciljem v San Salvu. Tam je prišlo do pričakovanega sprinterskega zaključka, v katerem je imel največ moči Milan.

"Kar ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Sem brez besed. Vesel sem, to je moj prvi Giro in druga etapa. Že včeraj sem dobro opravil vožnjo na čas in bil zadovoljen z izidom. Seveda pa danes nisem pričakoval zmage. Ob koncu so me moštveni kolegi pripeljali v odličen položaj in me mirili," je za organizatorje dejal 22-letni zmagovalec.

V ponedeljek bo na sporedu razgibana etapa od Vasta do Melfija (216 km). Kolesarji bodo morali premagati 1400 višinskih metrov, najtežji del trase pa bo vzpon do Valico la Croceja slabih 30 km pred ciljem. Gre za stopničasti vzpon v dveh delih. Prvi je dolg 6,3 km s povprečnim naklonom 6,4 %, drugi pa po 4,5 km ravnine poteka navkreber s povprečnim naklonom 7,6 odstotka v dolžini 2,6 km. Za izrazite sprinterje bo ta preizkus bržčas prezahteven.