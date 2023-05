Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Arabske lige Gamal Rošdi je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal, da lahko Sirija od danes naprej sodeluje na srečanjih organizacije. Egiptovski zunanji minister Sameh Šukri je v nagovoru kolegom povedal, da ni vojaške rešitve za konflikt v Siriji. »Prepričani smo, da je edina pot popolnoma sirska politična rešitev brez narekov iz tujine,« je dejal.

»V času, ko arabske države prevzemajo svoje obveznosti pri pospeševanju politične rešitve sirske krize, glede na trenutni mednarodni zastoj poudarjamo, da sirska vlada nosi glavno odgovornost za doseganje te rešitve in izvajanje s tem povezanih zavez,« je dodal.

Savdska televizija Al Arabija je pred tem poročala, da so se arabski zunanji ministri dogovorili za »pogojno vrnitev« Sirije v Arabsko ligo. Damask naj bi v skladu z dogovorom moral zagotoviti dostop čezmejne humanitarne pomoči v državo, omogočiti vrnitev beguncev in izpustitev pripornikov ter obnoviti pogajanja z opozicijo o novi ustavi. V zameno naj bi se arabske vlade zavezale, da bodo prispevale k obnovi Sirije, pozvale zaveznike k umiku njihovih sil in se uskladile s sirsko vojsko pri nadzoru meja.

Zadnje vrhovno srečanje Arabske lige, ki se ga je udeležil Al Asad, je bilo leta 2010. Novembra 2011 je organizacija suspendirala Damask zaradi uporabe sile proti mirnim protestom, ki so se začeli nekaj mesecev prej in so vodili do konflikta v Siriji, v katerem je umrlo več kot pol milijona ljudi. Več milijonov ljudi je ostalo brez strehe nad glavo, uničena sta infrastruktura in gospodarstvo države.

Medtem ko so se spopadi večinoma umirili, veliki deli severa Sirije ostajajo izven nadzora vlade, prav tako še vedno ni videti politične rešitve tega 12-letnega konflikta. Al Asad je od začetka sirskega konflikta politično osamljen, v zadnjih tednih pa je zaznati okrepljeno diplomatsko dejavnost v pripravah na vrh Arabske lige, ki bo 19. maja v Džedi v Savdski Arabiji.