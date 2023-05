Negovalno bolnišnico nameravajo vzpostaviti v objektu na Slivniškem Pohorju, od koder se je lani umaknil oddelek za pljučne bolezni.

V ta namen je bilo predvidenih 6,8 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj iz virov React EU. A je to po poročanju časnika Večer padlo v vodo zaradi podražitve projekta.

»Prvotno je bil predviden rok zaključka december 2023 in del financiranja iz EU sredstev. Zaradi spremembe časovnice in termina izvedbe, ki ne omogoča zaključka do decembra 2023, smo evropska sredstva prerazporedili na druge projekte, sredstva za izvedbo projekta pa bomo v celoti zagotovili iz integralnega proračuna,« so za STA potrdili na ministrstvu za zdravje.

Po novih napovedih bo projekt negovalne bolnišnice zaključen do poletja 2024. »V tem trenutku je v teku postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del,« pravijo v kliničnem centru.

Po besedah direktorja Antona Crnjaca imajo urejeno vso potrebno dokumentacijo. Na razpis za izvajalca gradnje so prejeli več ponudb. »Komisija se sestaja in v najkrajšem času bo izbran izvajalec. Pričakujemo pričetek gradbenih del nekje v drugi polovici junija,« je povedal.

»Dela bodo potekala eno leto in čez približno leto dni bomo negovalno bolnišnico s 55 posteljami predali v uporabo,« je dodal. Po njegovih besedah bo to izboljšalo razmere ne le v regiji, pač pa tudi na državni ravni.

Vrednost izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del je po navedbah UKC Maribor ocenjena na 15,3 milijona evrov z DDV. Celotna vrednost projekta, ki vključuje tudi dobavo opreme, pa je 18,6 milijona evrov z DDV.