Načrtovanih je okoli 67.000 uličnih zabav oziroma »velikih kosil«, njihov cilj je po navedbah Buckinghamske palače povezati ljudi in jim ponuditi priložnost, da se bolje spoznajo.

Po pričakovanjih bodo na številnih ponudili uradno jed kronanja, pito s špinačo, bobom in pehtranom.

Medtem ko je v soboto v Londonu deževalo, so vremenoslovci za danes napovedali boljše vreme, ogrelo naj bi se čez 20 stopinj Celzija, čeprav plohe niso izključene.

Nekaterih uličnih zabav se bodo udeležili tudi člani kraljeve družine. Tako princeso Anno, sestro kralja Karla, pričakujejo v Windsorju, zabave se bosta udeležili tudi kraljevi nečakinji, princesi Beatrice in Eugenie.

Premier Rishi Sunak bo s soprogo na Downing Streetu 10 pogostil različne prostovoljce in begunce iz Ukrajine.

Kralj in kraljica bosta gostila zasebni sprejem, zvečer pa se bosta udeležila koncerta v Windsorju.

Ta bo potekal v bližini windsorskega gradu in ga bo v živo prenašal britanski BBC. Postregel bo tudi s plesnimi in drugimi nastopi.

Med nastopajočimi so med drugim Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Andrea Bocelli, Tom Jones, pa tudi raznovrstni zbori iz celotne države. Na dogodku, za katerega je BBC razdelil na tisoče brezplačnih vstopnic, pričakujejo okrog 20.000 gostov.

Britanski časniki danes seveda obsežno poročajo o sobotnem dogajanju, po eni strani izpostavljajo veličastnost kronanja, po drugi strani pa opozarjajo na izzive, ki so pred državo in s katerimi se bo moral soočiti kralj, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Televizija BBC pa je danes sporočila, da si je v soboto preko dveh njenih televizijskih kanalov kronanje ogledalo 14 milijonov Britancev, še pet milijonov si je kronanje ogledalo na drugih televizijah.

Gledalcev je bilo precej manj kot ob drugih podobnih kraljevih dogodkih v preteklosti. Pogreb princese Diane, prve žene kralja Karla III., si je na primer septembra 1997 ogledalo 31 milijonov televizijskih gledalcev v Veliki Britaniji.