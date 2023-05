Maruša Štangar uvodni dan odprla z devetim mestom

Slovenska judoistka Maruša Štangar je na svetovnem prvenstvu v Dohi osvojila deveto mesto v kategoriji do 48 kg. V tekmi za četrtfinale, ki pomeni tudi najmanj uvrstitev v repesaž in popoldanski del, jo je ustavila 21-letna Italijanka Assunta Scutto. David Štarkel je v v kategoriji do 60 kg izgubil prvo borbo.