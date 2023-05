»Zelo sem zaskrbljen zaradi zelo resničnih jedrskih varnostnih tveganj, ki pretijo elektrarni,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izjavil Grossi.

Pred tem je že večkrat izrazil zaskrbljenost nad varnostjo nuklearke Zaporožje na jugu Ukrajine, ki je pod nadzorom ruskih sil od lanskega marca.

Oblasti, ki jih je na zasedenih ozemljih na jugu Ukrajine nastavila Rusija, so v petek odredile evakuacijo družin z otroki, starejših ljudi, invalidov in bolnikov s fronte na območju. Evakuacija naj bi zajela 18 krajev, med njimi tudi Energodar, kjer se nahaja nuklearka v Zaporožju. Kot razlog za evakuacijo navajajo okrepljeno obstreljevanje naselij z ukrajinske strani.

Osebje jedrske elektrarne sicer ostaja na svojih mestih, vendar pa so strokovnjaki IAEA po navedbah Grossija »prejeli informacije, da se je začela napovedana evakuacija prebivalcev iz mesta Energodar, kjer živi večina osebja elektrarne, in pozorno spremljajo položaj glede morebitnega vpliva na jedrsko varnost«.

Do evakuacije prihaja v luči večmesečnih priprav Ukrajine na protiofenzivo, namenjeno ponovnemu prevzemu nadzora nad ozemljem, ki so ga na vzhodu in jugu države zavzele ruske sile.

Župan mesta Melitopol Ivan Fedorov, ki se nahaja v regiji Zaporožje, se je pritožil nad hitrostjo evakuacije. Na omrežju Telegram je objavil fotografije z nadzorne točke med Melitopolom in Krimom in zapisal, da vladajo »nora panika in nič manj nore kolone«. Avtobusi naj bi od petka odvažali ljudi na 20 ali 30 minut. »Napovedana delna evakuacija teče prehitro in obstaja možnost, da se pripravljajo na provokacije in se (zato) osredotočajo na civiliste,« je zapisal Fedorov.