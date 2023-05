Rusko plovilo po navedbah poljske obmejne službe ni vzpostavilo radijskega stika, preden je izvedlo »agresivne in nevarne manevre, s tem ko se je trikrat približalo mejnemu nadzornemu letalu brez upoštevanja potrebne varnostne razdalje". Poljsko letalo je doživelo veliko turbulenco in posadka je začasno "izgubila nadzor nad letalom in višino«, piše v sporočilu iz Varšave.

Po teh navedbah je rusko letalo letelo tik pred nosom poljskega letala in mu prekrižalo pot na razdalji »okoli pet metrov«, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Incident je prvo prijavilo romunsko ministrstvo za obrambo, ki je ob tem obsodilo "agresivno in nevarno" vedenje Moskve. Zapisali so, da je bilo poljsko letalo takrat na rutinski patrulji Frontexa in romunske obmejne policije.

Po incidentu je poljsko letalo varno pristalo v Romuniji.

Incident se je po navedbah romunskega obrambnega ministrstva zgodil »v mednarodnem zračnem prostoru nad Črnim morjem«, okoli 60 kilometrov vzhodno od romunskega zračnega prostora. »Incident je še en dokaz provokativnega pristopa Rusije v Črnem morju,« so še povedali v Bukarešti.

Poljsko letalo je bilo dejavno v Romuniji od 19. aprila in naj bi ostalo tam do 17. maja, kot del operacije Frontexa, ki jo je organizirala Romunija in vključuje tudi sodelovanje Španije in Švedske, še poroča AFP.