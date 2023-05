Izbranci Alberta Riere so po državnem naslovu osvojili še pokalnega. Junak tekme je postal Timi Max Elšnik, ki je unovčil enajstmetrovko v sodniškem dodatku podaljška. Olimpija je tako po sezoni 2020/21 spet osvojila pokal, ekipe z Olimpijo v imenu, jih imajo zdaj osem. Maribor, ki je ob koncu rednega dela zapravil enajstmetrovko, pa ostaja rekorder z devetimi tovrstnimi lovorikami.

Uvod tekme je minil v dokaj raztrgani igri, prvo priložnost pa so gledalci videli v 13. minuti, ko je po kotu z glavo zgrešil Olimpijin branilec Đorđe Crnomarković.

V 22. minuti pa so tudi igralci Damirja Krznarja izpeljali obetaven protinapad, ki ga je zaključil prvi strelec prve lige Žan Vipotnik, vendar je bil Matevž Vidovšek na mestu.

Pozneje so gledalci v deževnem vremenu videli bolj ali manj igro brez priložnosti, tudi zaključni streli so bili precej redki, enega nevarnejših je v 45. minuti sprožil Elšnik, vendar je bil Mariborov vratar pripravljen.

V uvodu drugega polčasa je bila Olimpija tista s pobudo na igrišču, vendar ni prišla do pravega zaključnega strela. Zato pa je do njega v 58. minuti prišel Maribor, ko je poskusil Ivan Brnić malce z leve strani, vendar Vidovšek ni imel težkega dela.

Po uri igre je sodnik za nekaj trenutkov prekinil tekmo, saj so mariborski navijači Viole na igrišče zmetali kup pirotehnike in nekaj stolov, tudi po skoraj desetminutni prekinitvi pa je Olimpija nadaljevala odločneje.

V 74. minuti pa so po dolgem času tudi Štajerci izpeljali nevarnejšo akcijo, na koncu je Marko Tolić sprožil od daleč, vendar je posredoval ljubljanski vratar. V 85. minuti pa je v zadnjem trenutku David Sualehe blokiral strel Vipotnika.

Že v sodniškem dodatku se je ozračje malce razgrelo po prekršku Timija Maxa Elšnika, zaradi protesta je drugi rumeni in posledično rdeči karton dobil Martin Milec, ki pa ga ni bilo več na zelenici.

Globoko v sodniškem dodatku pa so Mariborčani prišli do najstrožje kazni po prekršku Vidovška nad Tolićem, Prav ta je tudi streljal z bele pike in skušal s "panenko" ukaniti ljubljanskega vratarja, a je ta žogo z lahkoto ujel.

Sledil je podaljšek, v katerem sta uvodoma obe ekipi imeli nekaj neuspešnih strelov, v 103. minuti pa je do odbite žoge v kazenskem prostoru Maribora prišel Justas Lasickas in s približno 13 metrov premagal Ažbeta Juga.

V 114. minuti so Mariborčani izenačili, le nekaj sekund po vstopu v igro je z glavo po Brnićevi podaji z leve strani zadel Nemanja Mitrović.

Že v sodniškem dodatku podaljška pa je sodnik po pregledu posnetka dosodil prekršek nad Admirjem Bristrićem v kazenskem prostoru Maribora, tako da je po večminutnem čakanju sledila enajstmetrovka, s katero je Elšnik odločil zmagovalca.