Napadalec je na zaslišanju priznal kaznivo dejanje, in sicer, da je na treh lokacijah z avtomatsko puško streljal na več ljudi. Kot je dejal, je želel s tem le prestrašiti prebivalstvo teh krajev, so za Tanjug potrdili na tožilstvu.

Pripor mu je bil odrejen zaradi nevarnosti pobega, da ne bi vplival na priče, da ne bi v kratkem času ponovil kaznivega dejanja ali vznemirjal javnosti. Osumljen je kaznivih dejanj umora, nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja in trgovanja z orožjem in razstrelivi ter kaznivega dejanja ugrabitve, ker je taksista z orožjem prisilil, da ga odpelje v drugo občino.

Mladenič je v treh vaseh blizu Mladenovca v četrtek zvečer iz vozečega vozila začel streljati z avtomatsko puško ter ubil osem ljudi, tudi policista in njegovo sestro. Po pokolu je pobegnil, policija pa ga je v obsežni operaciji prijela blizu Kragujevca.

Policija je nato v preiskavi v počitniški hiši 20-letnika, ki bo oktobra dopolnil 21 let, našla več kosov strelnega orožja in strelivo, na njegovem domu pa tudi ročne bombe in avtomatsko puško.

Po ocenah srbskih pravnikov mu zaradi teže zločina grozi dosmrtni zapor, večina pa se je ob tem strinjala, da njegovega večkratnega umora ni mogoče opredeliti kot teroristično dejanje, kot sta ga označila srbski predsednik Aleksandar Vučić in notranji minister Bratislav Gašić.