V začetku aprila so ZN opozorili, da je talibanska vlada prepoved dela Afganistank za nevladne organizacije razširila še na misijo in agencije ZN v Afganistanu, v katerih med 600 ženskami dela 400 Afganistank.

Unama je nato pričela s pregledom svojega dela in v petek sklenila, da bo ostala v državi in še naprej delovala v imenu afganistanskih moških, žensk in otrok. Hkrati je misija ZN ponovno obsodila prepoved dela Afganistank, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Še naprej se osredotočeno, načelno in konstruktivno pogovarjamo z vsemi možnimi ravnmi talibanskih dejanskih oblasti, da bi dosegli preklic te prepovedi in zagotovili varnost vsega osebja ZN in humanitarnega osebja,« je še sporočila misija ZN.

Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, Farhan Haq, je medtem pozval donatorje, naj še naprej financirajo humanitarno pomoč, ki jo ljudje v državi nujno potrebujejo. Ob tem je potrdil, da se humanitarne operacije v državi še naprej izvajajo.

Talibani so kmalu po vrnitvi na oblast v letu 2021 na podlagi stroge razlage islama ženskam odvzeli vrsto pravic, med drugim do univerzitetnega izobraževanja in dela v vladnih službah. Decembra lani so jim prepovedali delo v nevladnih organizacijah, češ da ne spoštujejo islamskih pravil oblačenja, aprila letos pa so prepoved razširili še na agencije ZN v Afganistanu.