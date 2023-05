V skupni izjavi ZDA in Savdske Arabije sta obe državi pozdravili "začetek pogajanj pred pogajanji" in pozvali k trajni podpori z vsega sveta za umiritev spopadov. "Pozivamo obe strani, naj upoštevata interese sudanskega naroda in njegovih prebivalcev ter se dejavno vključita v pogovore za prekinitev ognja in končanje konflikta," so med drugim zapisali.

V ameriško-savdski izjavi so bila omenjena tudi prizadevanja drugih držav in organizacij, ki so omogočila pogovore med sprtima stranema ta konec tedna, vključno z Veliko Britanijo, Združenimi arabskimi emirati, Ligo arabskih držav, Afriško unijo in nekaterimi drugimi.

Washington in Rijad sta sicer prevzela vodilno vlogo pri prizadevanjih za posredovanje v Sudanu. Pogajanj v Savdski Arabiji naj bi se udeležil tudi svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna za nacionalno varnost Jake Sullivan.

Sudanska vojska je pozno v petek potrdila, da je v Savdsko Arabijo poslala odposlance, ki naj bi se z nasprotniki iz paravojaških sil RSF pogovorili o "podrobnostih premirja, ki je v postopku podaljšanja".

Poveljnik vojske Abdel Fatah al Burhan je podprl sedemdnevno prekinitev ognja, ki ga je Južni Sudan razglasil v sredo, vendar so sile RSF v petek sporočile, da so zgolj za tri dni podaljšali prejšnji dogovor, sklenjen ob posredovanju ZDA in Savdske Arabije.

Od začetka spopadov sredi aprila je bilo sklenjenih več dogovorov o prekinitvi ognja, vendar doslej nobenega niso spoštovali. Prebivalci sudanske prestolnice Kartum so po navedbah AFP dejali, da so se tudi v petek in danes nadaljevali zračni napadi in eksplozije. Telekomunikacijsko podjetje MTN pa je sporočilo, da so bile zaradi napadov prekinjene vse njihove storitve.