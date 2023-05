Prireditev je po navedbah Mestne občine Ljubljana od vsega začetka povezana z ohranjanjem spomina na zgodovino Ljubljane in je eden od pomembnih gradnikov identitete mesta. Poleg ohranjanja zgodovinskega spomina vsakoletni pohod, letos je to že 65., ljudi spodbuja, da živijo aktivno in zdravo, da se družijo med seboj in da skrbijo za svoje okolje.

»Pot spominov in tovarištva, ki jo lahko imenujemo tudi povojni pomnik na čase, ko je Ljubljano obdajala bodeča žica (1941–1943), ki so jo skupaj z več kot sto bunkerji postavili italijanski okupatorji, je mestni rekreacijski obroč, ki vsako leto na začetku maja privabi več kot 30.000 udeležencev. Pohod za vse starostne skupine je speljan po nezahtevni 32,5 km dolgi progi, ki jo je leta 1985 uredila Mestna občina Ljubljana in na kateri je organiziranih osem kontrolnih točk.«

Tridnevna prireditev se je začela v četrtek s pohodom otrok iz ljubljanskih vrtcev. V petek so se na pot podali učenci osnovnih šol in dijaki srednjih šol, udeležilo se ga je okrog 15.000 učencev in dijakov. Učenci in dijaki bodo svoj pohod začeli na Viču in končali na Livadi.

Ministrstvo za kulturo je leta 2016 pohod po Poti ob žici vpisalo v register žive kulturne dediščine. Preberite še: 65. pohod naj bi spremljalo dobro vreme