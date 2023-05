Prvi strelec gostov iz Bostona je bil Jayson Tatum s 27 točkami, temu je dodal še deset skokov in pet podaj. Ob njem je še pet igralcev doseglo dvomestno število točk in popeljalo Kelte do zmage ter prednosti v polfinalu vzhodne konference. Jaylen Brown je k zmagi Keltov, ki so zdaj po uvodnem domačem porazu nazaj pridobili prednost domačega parketa, dodal 23 točk, Al Horford pa 17.

Na slovesnosti pred tekmo v dvorani Wells Fargo Center je domači center Joel Embiid iz rok komisarja lige Adama Silverja prejel nagrado za najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA. Noč se je tako začela z glasnim vzklikanjem »M-V-P!« za Kamerunca, ki je prejel svoj pokal v družbi staršev, ki so v dvorano pripeljali tudi njegovega malčka Arthurja, oblečenega v majico z napisom »Moj oče je MVP«.

»Iskreno povedano, on je glavni razlog, zakaj sem res tukaj,« je na slovesnosti dejal Embiid: »To, da sem postal oče, mi je res spremenilo celotno življenje. Samo želel sem mu pokazati dober zgled.« Embiid je na tekmi dosegel 30 točk, 13 skokov in štiri blokade na svoji komaj drugi tekmi po poškodbi kolena, a to ni bilo dovolj za domačo zmago. Njegova soigralca James Harden in Tyrese Maxey sta imela tokrat velike težave. Harden je na poti do 16 točk zadel le tri od 14 metov iz igre, Maxey pa je zbral 13 točk pri metu 4-16.

Na drugi tekmi dneva so se Phoenix Suns pred domačimi navijači vrnili v igro po uvodnih dveh porazih proti Denver Nuggets v polfinalu zahoda. Devin Booker je dosegel 47 točk, Kevin Durant pa jih je k zmagi dodal 39. Nikola Jokić, ki je v torek v glasovanju za MVP končal na drugem mestu za Embiidom, je tekmo končal s 30 točkami, 17 podajami in 17 skoki. Prvi strelec Denverja, za katerega tudi tokrat ni igral slovenski košarkar Čančar, je bil Jamal Murray z 32 točkami, Michael Porter ml. pa je dodal 21 točk in 12 skokov. Četrta tekma bo v nedeljo prav tako v Phoenixu, na kateri bodo sonca skušala poravnati razmerje moči.