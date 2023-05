Po uvodni tretjini brez zadetkov je Jesperi Kotkaniemi z dvema goloma v razmaku dveh minut in pol hokejiste iz Severne Karoline v drugi tretjini popeljal v vodstvo. Nato so vragi prejeli še dva zadetka v isti tretjini, uspešna sta bila Jordan Staal in Martin Nečas, preden so iz vrat potegnili čuvaja mreže, Švicarja Akiro Schmida.

Na drugi strani je domači vratar Frederik Andersen ubranil 28 od 29 strelov na svoja vrata.

V zadnji tretjini, v kateri so edini gol na tekmi dosegli tudi vragi, ko je bil uspešen Miles Wood, sta za domačo ekipo zadela še Jordan Martinook in Stefan Noesen, kar pomeni, da se je je uvodnih dveh tekmah polfinala vzhoda za orkane med strelce vpisalo kar devet različnih igralcev.

»Ni skrivnost, da nam primanjkuje nekaj strelske moči. Kje je bomo poiskali? Dodobra bomo prečesali celotno ekipo, nimamo druge izbire,« je po tekmi dejal domači trener Rod Brind'Amour o poškodovanih strelcih orkanov, kot so Andrej Svečnikov, Teuvo Teravainen in Max Pacioretty.

Medtem pa je glavni trener vragov Lindy Ruff eden od treh finalistov za najboljšega trenerja leta lige NHL. Devils so sezono končali z največ zmagami in točkami v zgodovini kluba, potem ko so bili lani peta najslabša ekipa v ligi.