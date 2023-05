Microsoft nadaljuje svoj prodor v svet storitev z umetno inteligenco. Med drugim je svojega pogovornega bota, ki je integriran v brskalnik edge, sedaj odprl za vse uporabnike z Microsoftovim uporabniškim računom. Do sedaj je bil dostop omejen zgolj na posameznike, ki so jim željo po uporabi bota odobrili. Omenjeni bot sicer deluje na podlagi tehnologije chatGPT 4, ki jo je razvil OpenAI.

Microsoft ob tem napoveduje, da bo bot v kratkem znal v sklopu odgovorov izdelati tudi infografike. Prav tako naj bi program za izdelovanje fotografij z umetno inteligenco, ki se imenuje bing image creator, podpiral vnose v 100 jezikih. Domnevno naj bi bila med njimi tudi slovenščina. Umetna inteligenca naj bi uporabnikom v kratkem zmogla pomagati tudi pri iskanju podobnih fotografij, če bo uporabnik neko fotografijo sprva naložil v storitev. Nekaj podobnega sicer že ponuja Google.

Še bolj zanimiva je novica, da se Microsoft igra z zamislijo o povečanju obsega »spomina« pogovornega bota. Ta pri svojih odgovorih trenutno upošteva zgolj vsebino potekajočega pogovora in jo izgubi, ko se program ugasne oziroma zažene nov pogovor. Širitev »spomina« naj bi omogočala vračanje v pretekle pogovore, odpira pa tudi možnost bolj personaliziranih odgovorov. Oboje je lahko zanimivo, po drugi strani pa tudi močno zaskrbljujoče s stališča varovanja zasebnosti.

S podatki iskalne zgodovine in pravico do hranjenja vsebine preteklih pogovorov na dolgi rok, z analizo pogovorov in primerjavo kontekstov iskanj je možno izdelati izredno natančne profile uporabnikov. Te se lahko nato izkorišča za ciljano oglaševanje in podobne ciljane kampanje, prirejanje prikazovanja iskalnih rezultatov, kar vodi v informacijske balončke, ter še mnogo drugih reči, s katerimi informacijska podjetja danes kujejo dobičke. Na to področje in kaj bi Microsoft počel s shranjenimi podatki pogovorov, velja biti v bodoče izredno pozoren. Če smo uporabniki navdušeni nad tem, kaj lahko umetna inteligenca izlušči iz dostopnih podatkov o vsebinah, ki nas zanimajo, se moramo v enaki meri zavedati, da lahko to po naročilu lastnikov počne tudi o nas. Zavedati se je treba tudi, da Microsoft vsako odstotno točko trga iskanja, ki jo odščipne Googlu, ceni na okoli 2 milijardi dolarjev letnih prihodkov iz oglaševanja.

Poleg tega je imel Microsoftov pogovorni bot v preteklosti tudi težave z uporabniki in njihovimi vprašanji ter se je občasno pričel vesti, kot da je »užaljen«. Microsoft je to nenavadno potezo bota odpravil tudi z zamejitvijo dolžine pogovorov in omejitvijo »spomina« na zgolj tekoči pogovor. Bi se morda vrnile tudi nenavadne muhe stroja, ki sicer zgolj ocenjuje statistično verjetnost, denimo katera beseda naj znotraj konteksta sledi prejšnji?

Microsoft je medtem napovedal še omogočanje povezave bota z drugimi storitvami. Za nas manj zanimiva je napoved sodelovanja z OpenTable, ki v podprtih trgih omogoča oddajanje rezervacij za gostilne. Bolj bo v pomoč sodelovanje z matematično stranjo Wolfram Alfa, ki bo botu pomagala do boljšega matematičnega znanja in znanja s področja naravoslovja.