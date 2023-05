Jamie Foxx je bolje

Hollywoodski zvezdnik in dobitnik oskarja Jamie Foxx je po dnevih in tednih ugibanj, kaj se dogaja z njim, vsaj delno pomiril svoje oboževalce, ko je na instagramu objavil zapis: »Hvaležen za vso ljubezen! Počutim se blagoslovljenega.« Spomnimo: Foxxa je med snemanjem novega filma v Atlanti, Netflixove komedije z naslovom Back in Action, v kateri bosta med drugim igrala Cameron Diaz in Glenn Close, 12. aprila nenadoma obšla huda slabost, zaradi česar so ga odpeljali v bolnišnico, vse od takrat pa se ni vedelo, kaj se z njim dogaja.