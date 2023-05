Tokrat pa je zgodba povsem drugačna: 46-letno Nino Morić, ki velja za eno najuspešnejših hrvaških manekenk v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, sta po poročanju italijanskih medijev nekdanji mož in sin obtožila kraje. Po njunih navedbah naj bi Hrvatica z zakritim obrazom vstopila v stanovanje svojega nekdanjega moža in iz Carlosove denarnice vzela manjši znesek denarja, iz spalnice pa odnesla 50.000 evrov gotovine. »Gre za denar z računa mojega podjetja, gospa Morić pa ga je vzela in odšla s taksijem. Okradla me je pred najinim sinom,« je medijem zatrdil Fabrizio Corona. Carlos Maria je potrdil očetove besede in dodal, da mu je mama grozila s tožbo, če potrdi očetove besede. Življenje slavne hrvaške manekenke, ki je z Rickyjem Martinom posnela videospot za njegovo največjo uspešnico Livin' La Vida Loca, so zaznamovali številni finančni in medijski škandali, pa tudi nestrpnost in prepiri z nekdanjim možem, ki se je kar sam razglasil za italijanskega »kralja paparacev«. Med pandemijo je Morićeva objavila videoposnetek pogovora, v katerem Carlos svojega očeta obtožuje, da je medijem lagal o koronavirusu in ga zlorabljal. Zagrebški psihiater dr. Slavko Sakoman, stric manekenke Nine Morić, je potrdil tudi, da je Carlos pri njem preživel tri mesece na terapijah, nobena skrivnost pa ni, da je tudi sama Morićeva nekoč potrebovala psihiatrično pomoč zaradi samomorilnih misli in poskusov samomora.

Ena najlepših hrvaških žensk, kot jo opisujejo mediji, trenutni videz dolguje estetskim operacijam in posegom, v zadnjih letih pa je pozornost pritegnila tudi s svojimi protimigrantskimi izjavami. Glede na to, da je tudi sama ekonomska migrantka, so jo mnogi označili za hinavko in jo spomnili, da italijansko državljanstvo, s katerim se ponaša že od leta 2005, dolguje poroki s Fabriziem Corono.