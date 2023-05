»Dejanski konec partnerstva med Taylor in Joejem se je zgodil že februarja, tako da med obema njenima razmerjema ni bilo nobenega križanja,« je za angleški tabloid The Sun pojasnil neimenovan vir blizu pevke, ki je tudi dodal, da sta Taylor Swift in Matty Healy noro zaljubljena: »Vse skupaj je sicer še v začetni fazi. Po nekaj zmenkih sta namreč oba odšla na turnejo, a sta v tem času vseskozi na zvezi, ob tem pa komaj čakata, da se znova vidita. Kot svetovni megazvezdi dobro razumeta pritisk in obveznosti, ki jih prinaša glasbena kariera, zato drug drugega močno podpirata. Taylor ob tem svojega novega razmerja ne namerava skrivati pred javnostjo, kot ga je nazadnje.«

Pri vsem skupaj je zanimivo tudi, da Matty Healy še zdaleč ni edini partner Taylor Swift, ki prihaja iz Velike Britanije. Britanec je namreč tudi že omenjeni zadnji partner Joe Alwyn, med njenimi nekdanjimi pa najdemo tudi Harryja Stylesa, Calvina Harrisa in Toma Hiddlestona.