Westminstrska opatija v Londonu je več kot pripravljena na jutrišnji že dolgo razbobnani dogodek, kakršnega je prvič gostila leta 1066. In kakršnega ni bilo že od 2. junija 1953. V tej veličastni cerkvi se bo jutri točno opoldne začelo že štirideseto kronanje. Okronali bodo kralja Karla III., ki je zasedel prestol po rekordnem prestolonasledniškem stažu, ko je septembra lani po več kot sedemdesetletni vladavini umrla njegova mati Elizabeta II. Njegovemu kronanju, ki je resna verska ceremonija, bo sledilo krajše kronanje njegove mladostne ljubezni, potem dolgoletne ljubice, zdaj že več kot osemnajst let druge žene Camille.

Pazite na vrzel

Ker se vse enkrat zgodi prvič, so bili potniki londonske podzemne železnice danes, dan pred kronanjem, več kot presenečeni, ko so po zvočnikih slišali zelo posebno objavo. »Z mojo ženo želiva vam in vašim družinam čudovit koronacijski vikend,« je dejal kralj. »Kamor koli potujete, upava, da boste potovali varno in prijetno,« je dejala kraljica Camilla. »In ne pozabite, prosim, paziti na vrzel,« je zaključil kralj. Pazite na vrzel, »mind the gap«, znamenito opozorilo potnikom pri vstopanju in izstopanju z vlakov, ki ga tudi obiskovalci Londona iz tujine dobro poznajo, je nekdo dan pred kronanjem domiselno izkoristil za promocijo kronanja kralja.

Kralj Karel III. in kraljica (nič več spremljevalka) Camilla sta bila dan pred kronanjem spet med množico podanikov, ki so vzklikali, da ju ljubijo. Tudi prestolonasledniški par William in Kate sta danes na znameniti aveniji The Mall, ki vodi proti Buckinghamski palači, promovirala jutrišnje kronanje. In slišala vzklike navdušenja nad kronanjem, kraljem in kraljevo družino. Po mnenju ene od oboževalk monarhije je kraljeva družina za Britanijo enako pomembna kot … nogomet. »Mislim, da je kraljeva družina simbol naše enotnosti kot države, kaj drugega kot kraljeva družina nas, poleg nogometa, drži skupaj? Ljubim kraljevo družino, ljubim jih,« je medijem, ki so ustvarili koronacijsko evforijo z nešteto časopisnimi prilogami, televizijskimi dokumentarnimi oddajami in slavospevi kralju Karlu III., ponavljala Olu Imoiko, ena od ekscentričnih navijačic kraljeve družine.

Spektakel, blišč in pomp

Otočani so v tednu pred kronanjem med vrsto nočnih generalk videli, da se obeta spektakel, v katerem bo sodelovalo 6000 vojakov. Samo kronanje je res dolga in dolgočasna verska ceremonija, vse drugo pa je paša za oči, blišč in pomp z zlatimi kočijami, zlatim stolom za kronanje, zlatima ogrinjaloma, ki ju bo kralj nosil povrh vojaške uniforme. Kraljevi par se bo na kronanje peljal v najnovejši udobni jubilejni državni kočiji, letnik 2010, z vzmetmi, klimo in električnimi okni, ki so jo izdelali v Avstraliji za praznovanje 60-letnice vladavine Elizabete II. S kronanja se bosta kralj Karel in kraljica Camilla odpeljala v 260 let stari neudobni orjaški zlati državni kočiji, ki jo vleče osem konj in jo je pokojna kraljica opisala kot grozno. Menda povzroča morsko bolezen.

Na kronanju bo okoli dva tisoč izbranih gostov, med njimi slovenski predsedniški par, ki bo v London priletel z vladnim falconom. Samo nekaj gostov pa je včeraj doletela posebna čast – obisk na Downing Streetu 10. Premier Sunak je sprejel premierja Nove Zelandije in Avstralije, dva od premierjev štirinajstih držav, v katerih je britanski monarh vsaj na papirju še vedno šef države. Britanska vlada se boji, da se bo najmanj polovica od teh štirinajstih držav zaradi spremembe na prestolu odločila za republiko.

Jill Biden nadomešča moža

Zelo posebna gostja na Downing Streetu 10 je bila včeraj ameriška prva dama Jill Biden, ki jo je pričakala premierjeva žena Akshata Murthy, hči indijskega multimilijarderja. Nekdo je hotel omiliti ameriško košarico Britaniji sredi evforije ob slovesnem kronanju, ki so jo ustvarili mediji. Predsednik Joe Biden je potrdil staro tradicijo: še noben ameriški predsednik se ni udeležil kronanja v Britaniji, nekdanji kolonialni gospodarici velikega dela Severne Amerike.

Ameriška prva dama je z dežnikom spomnila na to, kaj utegne pokvariti jutrišnji spektakel: vreme. Dež, ki naj bi padal od devetih zjutraj do polnoči. Blišč in pomp kronanja, pri čemer so Britanci svetovni prvaki, bi utegnili pokvariti tudi protestniki iz gibanja Republika, ki napovedujejo največje proteste v zgodovini pod geslom »Ne moj kralj«. To je povzročilo največjo in najdražjo varnostno operacijo v britanski zgodovini, v kateri bo sodelovalo 11.500 policistov. Policija protestov ni prepovedala, a je včeraj opozorila, da bo zelo hitro ukrepala proti vsem kršilcem zakona in da bo skrajno netolerantna do njih.

Veliko se govori tudi o tem, kako bo vplivala navzočnost odcepljenega Harryja, ki naj bi že včeraj priletel v Britanijo. In o tem, kam ga bodo posedli v Westminstrski opatiji. Menda bo tako daleč od brata Williama, da ju televizijske kamere ne bodo mogle ujeti skupaj. Tako napeti naj bi bili odnosi med njima. Pa tudi med njim in kraljevo družino.