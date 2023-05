Šport je rešitev, so bili nekoč trdno prepričani učitelji telesne vzgoje. Že dolgo je jasno, da ni. Hkrati bo vse težje skozi šport oziroma navijanje sproščati energijo množic, kajti utemeljeno je moč slutiti, da je tudi šport, kot še kaj staromodnega, v svoji spektakelski obliki prešel zenit. Upad gledanosti olimpijskih iger je že eden od teh kazalcev, ki namigujejo, da generacije, kot so Z in druge, ne marajo toliko za »​boomersko«​ športno strastnost. Celo več. Da se jim zdi bedasta, nemoderna in neprivlačna, kot so bili stari rokerji tipa Alvin Lee v nemilosti punk generacije.

V trenutkih velikih globalnih pretresov in struj se prežvekovalsko mirna prva slovenska nogometna liga pregovorno izkaže kot izvrstno pribežališče. Slika praviloma razredčenih in slabo obljudenih tribun domačih stadionov daje pomirjujoč vtis, da je Slovenija svetovni center dolgčasa. In obenem nekakšno upanje, da bo to tudi ostala. A ta vikend bodo ti prizori izostali, kajti igrala se bo zgolj ena tekma. Finale pokala med Olimpijo in Mariborom v Celju ob 20.25 in tribune bodo pričakovano polne, nasprotnika pa razbremenjena postranskih razmišljanj. Olimpija je prvak, Maribor pa vsaj tretji.

Obenem je pokalni naslov za štajerski klub zadnja možnost, da v tej sezoni kaj osvoji. Na ligaški tekmi pred mesecem dni je Olimpija presenetljivo gladko zmagala z 2:0, je pa presenetil tudi mariborski trener, ki tekme ni začel z Antolinom, s katerim so obrambno trdnejši. Nasploh je vtis, da je Olimpija nedavno tekmo dobila prej z boljšo obrambo kot zaradi napada, čeravno je bilo preigravanje Sešlarja za drugi gol izjemno. Tudi na sobotni tekmi ne gre pričakovati večjega števila golov, stavniški koeficient na to, da skupni rezultat ne bo presegal dveh golov, je spodobnih 1,76. Če to vkalkuliramo s stavo na remi, ki bi se za finale pokala spodobil, pa je na voljo množitelj investicije s štiri.