Celje Pivovarna Laško dvaindvajsetič, Koper četrtič, Jeruzalem Ormož ali Krka prvič – to je glavno vprašanje pred zadnjim dejanjem jubilejne, 30. sezone slovenskega pokalnega tekmovanja v dvorani na Hardeku. Doslej se je lovorike veselilo pet klubov: poleg Celjanov (21) in Koprčanov (3) še Gorenje (trikrat) ter že »pokojna« Mobitel Prule 67 in Gold club Hrpelje (po enkrat). Zadnji dve lovoriki v sezonah 2018/19 in 2021/22 je osvojilo Gorenje (2019/20 in 2020/21 je tekmovanje odpadlo zaradi koronavirusa), tako da bodo Velenjčani – branilci naslova so izpadli v četrtfinalu proti Celjanom – jutri v Ormožu dobili naslednike na pokalnem vrhu.

»V Ormožu moramo biti v igri maksimalno osredotočeni od prve do zadnje sekunde, saj je pokalno tekmovanje v preteklosti že postreglo s številnimi presenečenji. Naš cilj je seveda popolnoma jasen: najprej v polfinalu premagati Koper, nato pa slaviti še v finalu. V ekipi nas je kar nekaj fantov, ki še nismo osvojili slovenskega pokala in ki odhajamo iz kluba, zato je to še dodaten motiv za uspeh,« pravi celjski igralec Tilen Strmljan, ki po tej sezoni zapušča mesto ob Savinji, saj je podpisal pogodbo z nemškim Hannovrom.

Koprčani se dobro zavedajo, da so pivovarji absolutni favoriti tako v polfinalu kot celotnega sklepnega turnirja. »Toda to nikakor ne pomeni, da se vnaprej predajamo in prihajamo na tekmo z belo zastavo. Naredili bomo vse, kar je v naših močeh, da jih presenetimo,« napoveduje koprski kapetan Jaka Moljk, ki se je želel v polfinalu izogniti prav Celjanom. Danes bo vseeno skušal skupaj s soigralci pokvariti slavje celjskemu kapetanu Aleksu Vlahu, nekdanjemu igralcu Kopra, ki je že pred žrebom polfinalnih parov napovedal, da upa na obračun z bivšim klubom.

Ormoški vratar in kapetan Tomislav Balent si je za polfinalnega nasprotnika želel Celjane: »Zakaj? Ker bi morali za osvojitev pokala dvakrat zmagati, bi želel najprej opraviti z njimi. A proti Krki imamo danes lepo priložnost za maščevanje za poraz v polfinalu sklepnega turnirja v Ljutomeru leta 2018 in sočasno za napredovanje v finale po dveh neuspešnih poskusih.« Povsem drugače razmišlja Krkin trener Mirko Skoko: »Ormožane, ki gostijo turnir, smo v letošnji ligaški sezoni že dvakrat premagali. Zakaj jih ne bi še tretjič?«