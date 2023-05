Pred nekaj dnevi ste rešili dilemo, kje boste v prihodnji sezoni igrali klubski hokej. Vam je to olajšalo priprave?

Zagotovo grem na svetovno prvenstvo z bolj mirno glavo, čeprav je bilo podaljšanje pogodbe že nekaj časa skoraj dogovorjeno.

Še tretjo zaporedno sezono boste torej igrali v Bremerhavnu, in to v napadu z reprezentančnima soigralcema Miho Verličem in Janom Urbasom. Karawanken-Express, kot vaš napad imenujejo v Nemčiji, torej ostaja neokrnjen?

Možnost igranja skupaj z Janom in Miho je bil eden glavnih razlogov, da sem ostal v Bremerhavnu. Pravzaprav smo se vsi trije skupaj dogovorili, da podaljšamo pogodbo.

Kako pa ste bili zadovoljni s klubsko sezono, ki ste jo končali s porazom v četrtfinalu proti poznejšemu državnemu prvaku Red Bullu iz Münchna?

Redni del prvenstva smo začeli odlično, potem pa se je zgodilo kar nekaj poškodb. Tudi sam sem imel manjši zlom gležnja. Posledično je v ekipi prišlo do nihanj v igri in smo sezono zaključili na osmem mestu. Tudi končnico smo začeli odlično, z zmago v »play-inu« proti za nas neugodnemu Nürnbergu, a smo kasneje kljub vodstvu z 2:1 in dobrim igram izpadli proti Münchnu.

Fischtown Pinguins ni vaš prvi klub v Nemčiji, saj ste bili leta 2014 član Ingolstadta. Ali je zdaj nemška liga še močnejša, kot je bila pred devetimi leti?

To je težko reči. Primerjave so vedno nehvaležne, saj se hokej spreminja iz leta v leto, igra je vedno hitrejša. V primeru nemške lige, v kateri zdaj igram, gre definitivno za eno najboljših hokejskih lig v Evropi.

V svoji dolgoletni karieri ste ob ligi EBEL, zdaj ICEHL, in slovenski ligi igrali še na Švedskem, Finskem, Slovaškem, v ruski KHL, na Češkem in kot rečeno v Nemčiji. Kje se igra najboljši hokej?

Med naštetimi se najboljši hokej zagotovo igra v Rusiji, kjer je tudi največ kakovostnih igralcev. Toda obenem se tam zaradi življenjskih razmer tudi najtežje igra.

Zaradi klubskih obveznosti ste se reprezentančnim pripravam pridružili nekoliko pozneje. Kako ocenjujete pripravljenost soigralcev?

Uradnim pripravam smo se Miha, Jan in jaz pridružili kakšen teden kasneje, tako da nismo veliko zamudili. Po več tednih treningov in tekem menim, da smo dobro pripravljeni na svetovno prvenstvo.

Pred letošnjim SP ste igrali vrsto pripravljalnih tekem, veliko več kot običajno. Kako ste zadovoljni s potekom priprav in izplenom na tekmah?

Menim, da rastemo iz treninga v trening, iz tekme v tekmo, kar se je pokazalo tudi v Budimpešti. Pomembno je, da vsi ne odigramo vseh tekem in se tako poskušamo izogniti kakšnim nepotrebnim poškodbam pred prvenstvom. Obenem s takšno formulo priprav ostajamo v tekmovalnem ritmu. Mislim, da smo igralci dobro telesno pripravljeni in da smo se od prvih pripravljalnih tekem do zdaj precej bolje prilagodili agresivnemu pokrivanju nasprotnika.

Slovenija v elitni diviziji ni igrala vse od leta 2017, kar je dolgo obdobje. Ali slovenski hokej sledi svetovnemu trendu? Koliko pri tem pomaga dejstvo, da je Olimpija spet članica lige ICEHL?

Zagotovo vsa ta leta, ko slovenski hokej ni imel predstavnika v EBEL oziroma zdaj ICEHL, niso bila idealna za razvoj slovenskega hokeja. In članstvo Olimpije v ICEHL nedvomno pomaga pri tem, da nekateri mladi igralci lahko že zelo zgodaj zaigrajo na zares močnem tekmovanju. Zato upam, da bodo tudi Jesenice v prihodnjih letih lahko nastopile v tej ligi.

Svetovno prvenstvo je tako rekoč pred vrati. Skupina, v kateri bo igrala Slovenija, je vsaj na papirju težja od tiste, ki bo igrala na Finskem. Kje iskati priložnost za obstanek v elitni diviziji?

Na papirju zagotovo na tekmi proti Kazahstanu in Norveški. Turnir moramo dobro začeti in potem na vsaki tekmi iskati točke. Taktiziranje, da bo zadnja tekma odločilna, se ti lahko kaj hitro maščuje.

Prvi dve tekmi boste igrali že v zelo zgodnjih urah, in sicer ob 11.20. Kako se sploh pripraviti na tako zgodnji termin?

Prvi dve tekmi bosta res precej zgodnji, kar je nekoliko nenavadno, ampak prav zato smo nekatere pripravljalne tekme odigrali v podobnem terminu. Tako smo dobili predstavo, kako je videti takšen tekmovalni dan, in se na to že malo navadili.

Kdo bodo ob še eni odsotnosti Rusije glavni favoriti za naslov svetovnih prvakov?

Kot vedno Švedska, Finska, Kanada, morda tudi kakšna druga država. Vse bo tudi odvisno od tega, kdo bo prišel igrat iz lige NHL.

*** 140 nastopov je do zdaj v dresu slovenske reprezentance zbral Žiga Jeglič; 45-krat se je vpisal med strelce, pohvali pa se lahko tudi z 61 podajami.​